El consejero delegado de Mediaset España, Alessandro Salem, ha asegurado que el objetivo de la apuesta de Mediaset España por los informativos con fichajes como el de Carlos Franganillo no es "influir en la vida política española" sino buscar "una nueva manera de contar las noticias".

Así lo ha afirmado Salem este miércoles en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el Real Casino de Madrid, donde ha presentado la estrategia social del grupo y los objetivos de '12 meses, 12 causas' para este 2024: la protección de la infancia y el respeto y cuidado de los mayores, la de la salud personas en riesgo de exclusión social, y la sensibilidad.

Información independiente

"No es un problema de influencia en la vida política española, este no es el objetivo, el objetivo es valorizar una herramienta importante de la televisión en abierto que son los informativos con el objetivo de hablar a todos los tipos de público, y otro objetivo es intentar experimentar, innovar, que sea un lenguaje que nos pueda acercar siempre más al público, y que sea nueva manera de contar las noticias", ha destacado Salem. Los informativos intentarán ofrecer una información "independiente" y "no tomar partido por una fuerza política u otra".

El consejero delegado de Mediaset España también ha defendido la importancia de la televisión en abierto frente a las plataformas. "Tenemos que defender la identidad de la televisión en abierto porque tiene cosas que las plataformas es muy difícil que vayan a tener porque el modelo de negocio es completamente distinto", ha asegurado.

Además, cree que "no es verdad" que la televisión en abierto solo la vea el público mayor de 60 años y que los jóvenes solo vean las plataformas. "Si es un contenido interesante seguirán consumiendo televisión", ha añadido, subrayando que hay que seguir ofreciendo un contenido de información y entretenimiento gratuito a todo el público.

Primeros objetivos

Sobre su primer año al frente de Mediaset España, Salem ha asegurado que ha sido "intenso" y que se han volcado en conseguir tres objetivos fundamentales: "Consolidar el posicionamiento de Cuatro y darle una identidad muy fuerte, evolucionar la oferta de Telecinco y llevar a cabo una fusión y un proceso de integración para empujar el proyecto paneuropeo con Media for Europe".

Entre los próximos retos para 2024, Salem ha enumerado la "capacidad de renovar los Informativos de Telecinco, hablar con toda tipología de público, invertir más en la parte digital", evolucionar en los director, mejorar la capacidad de entretenimiento y "la producción de contenidos" para el grupo y también para terceros.

Sobre las cifras del Ejercicio 2023, el consejero delegado ha precisado que aún no tiene la "cifra precisa" pero ha adelantado que será "muy cercana a la de 2022", a pesar de que, según ha dicho, 2023 ha sido un año "más difícil" en el mercado publicitario que ha sido "un poco menos reactivo" respecto al año anterior.

Interés en la radio

Salem ha admitido que el grupo audiovisual está interesado en la radio, pero que también en este momento por razones coyunturales, no estructurales, es un camino "muy complicado". "El problema es ver un poco cuál es la oportunidad de mercado que hay en este país para la radio. La oportunidad son la Ser y Prisa, pero por razones coyunturales es un camino, muy complicado", ha apuntado.

En cuanto a la publicidad, ha rechazado que exista un "duopolio publicitario", entre Atresmedia y Mediaset, y ha remarcado que, en este sentido, han empezado "bastante bien" el año.

Precisamente, sobre su relación con el consejero delegado de Atresmedia, Javier Bardají, que estaba presente en el evento, Salem ha asegurado que mantienen una relación "absolutamente cordial", de "gran estima", y que siguen "compitiendo" pero "sin crispación, lucha ni rencor".

Sobre quién tomará el relevo en la presidencia de Mediaset España, tras la dimisión de Borja Prado, Salem ha avanzado que lo comunicarán en las próximas dos semanas.