María Isabel se suma al elenco de 'Bailando con las estrellas', el nuevo talent show de Telecinco que se estrena el próximo sábado 13 de enero a las 22:00 horas. La intérprete del 'Antes muerta que sencilla' es la novena famosa que se suma al casting, tal y como ha confirmado María Verdoy en 'Socialité'.

"Estoy encantadísima de estar en 'Bailando con las estrellas' y va a ser algo increíble porque el baile me hace vibrar y la experiencia va a ser increíble, así que no os lo perdáis", ha expresado la cantante en un breve vídeo que se ha emitido tras confirmarla como concursante.

"Bailar te hace olvidar, como cuando entrenas en el gimnasio. No estás pendiente de nada, sólo estás entrenando, pues con el baile me pasa lo mismo. He venido aquí para disfrutar, pero soy muy exigente conmigo misma y voy a estar ahí al pie del cañón", ha agregado justo después para dar a entender que ella viene a por todas.

Sin embargo, esta no será la primera vez que María Isabel viva una experiencia como concursante. A su exitoso paso por 'Eurovisión Junior' hay que sumarle su participación en la octava edición de 'Tu cara me suena', donde quedó sexta clasificada. ¿Logrará alcanzar la victoria como hizo de niña y coronarse como la mejor bailarina del talent?