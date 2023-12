No todas las semanas serán buenas para nuestros concursantes. Un concurso como 'Pasapalabra' presenta una exigencia a la que los más veteranos están acostumbrados, pero a veces la suerte no está de cara.

Han pasado varios meses desde que Moisés superó los 100 programas de 'Pasapalabra', y cada tarde suma una nueva oportunidad para conseguir el bote del programa, dejándonos grandes duelos junto a Óscar.

El comienzo de diciembre para Moisés no ha sido del todo fácil, al menos no como nos tiene acostumbrado, haciendo saltar las alarmas ante una posible eliminación en la Silla Azul. Y aunque el concursante consiguió en esas ocasiones salir adelante, no ha querido pasar por alto esa sensación de sentirse tocado.

“Los malos días hay que superarlos en 'Pasapalabra', Siempre me lo repito cuando las cosas no van bien para concentrarme y seguir luchando”, comenta Moisés en una reciente publicación en redes sociales junto a Mariló Montero y Jorge Blas, dos de los últimos invitados que han estado a su lado.

El concursante añade que el equipo que tiene durante los programas le ayuda bastante, pero estos dos invitados en concreto fueron vitales porque formaron un “equipazo que ayudó bastante estos días”.

Sobre todo, Moisés destaca la participación de Mariló Montero, que le “aportó serenidad” tras esas dos sillas azules intensas que casi le dejan fuera. También señala la habilidad de Jorge Blas, sobre todo su acierto durante La Pista que le hizo “venirse arriba”.

Duelo de infato

Es una decisión difícil para los concursantes: cuando tienen que remontar y consiguen empatar, muchas veces tienen en su mano la posibilidad de ir más allá. Ahí está esperando el bote, que en este programa de 'Pasapalabra' ha sido de 1.204.000 euros, pero supone arriesgar. Moisés se ha enfrentado a ese momento en el que ha tenido que elegir entre firmar tablas con Óscar en El Rosco o ir a por la victoria, con el suspense también de que un fallo encarrila a la Silla Azul.

Aunque el riojano ha tenido un mejor arranque, Óscar ha sido quien ha estado por delante en el marcador durante toda la prueba. La diferencia entre los dos ha estado en el ritmo de los aciertos: mejores rachas para el madrileño, algo más pausado su rival.

Óscar ha decidido plantarse con 21 aciertos, un listón relativamente fácil. Además, Moisés en ese momento estaba sólo una letra por debajo. Por lo tanto, con su siguiente respuesta, ha conseguido empatar. Con tiempo aún por delante y a solas con Roberto Leal, ha elegido ir a por todas. Finalmente, se ha impuesto a Óscar, que debe acudir a la temilla silla azul.