Alfonso Guerra ha protagonizado una de las entrevistas más polémicas hasta la fecha en 'El Hormiguero': el exvicepresidente de Gobierno visitó el plató de Antena 3 el pasado 22 de marzo para presentar su nuevo libro 'La rosa y las espinas' donde disecciona importantes hitos de la historia de España como la Transición, el Golpe de Tejero o el Gobierno del Partido Socialista a partir de 1982.

Utilizando el altavoz del exitoso programa, que cuenta con millones de espectadores, Alfonso Guerra criticó la ley de amnistía al procés y valoró tajantemente que no se la merecen: "Dieron un golpe de Estado y dicen que volverán a hacerlo" dejando frases tan lapidarias y contrarias a la dirección de su partido como "¿Dónde se ha visto que las leyes las redacten los delincuentes? Eso ya la inhabilita.

Durante su intervención, Guerra ha respaldado la mayoría de argumentos críticos de la derecha contra la Amnistía: "Faltaban siete votos"; "La investidura se ha comprado con eso y con 14.000 millones de votos" o "Si hubiese sido uno de los 121 diputados de Sánchez me habría ido a mi casa".

Polémica en 'El Hormiguero' por las palabras de Alfonso Guerra sobre la libertad de expresión

Una vez más, se reivindicó en el plató de 'El Hormiguero' y frente a millones de personas una supuesta ausencia de libertad de expresión: "se han hecho puritanos y tienen patrullas de vigilancifa de las costumbres como en Irán. Te dan por cualquier cosa que digas".

Fue entonces cuando Guerra pronunció las palabras que se han criticado duramente: "Yo me expreso como quiera, sin insultar a nadie. La libertad de mi puño llega a todas partes, menos cuando voy a dar en su cara. Entonces, ya no tengo libertad, porque no hay libertad, sin límite. El límite es no hacer daño a terceros, pero lo demás tengo que ser libre. A mí me da mucha pena los humoristas porque ya no pueden hablar de nada, antes de homosexuales, de enanos...de todo".

Esta valoración de Guerra ha desatado todo tipo de críticas en redes sociales, donde se ha cuestionado la tramposa asociación de libertad de expresión con manga ancha para faltar al respeto a ciertos colectivos vulnerables.

Pero, lo que ha pasado desapercibido para muchos y hoy destaca el tuitero Kike García de la Riva es que Alfonso Guerra ha ofendido al propio Pablo Motos con sus comentarios: compartiendo una publicación de la cuenta @xqpTTs el director de El Mundo Today ha escrito: "Y va y dice lo de los enanos delante de Motos", en referencia a la broma frecuente sobre la estatura del presentador.