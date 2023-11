'First Dates' es un programa que destaca por el reflejo de la diversidad que tenemos en España: por el programa, que ya cuenta con más de siete años en antena, han pasado miles de concursantes de todas las orientaciones sexuales, identidades de género y preferencias. El dating show presentado por Carlos Sobera es uno de los más queridos y con una audiencia más fiel precisamente por ese motivo: en sus capítulos, podemos ver la variedad con la que convivimos en España cada día, además de llevarnos algún que otro 'salseo' y risa.

Las citas entre los invitados al programa han dejado momentos realmente icónicos que perdurarán para siempre en la historia de la televisión, y es que ver a dos personas completamente distintas teniendo una cita a ciegas es un experimento social que no tiene desperdicio y que hasta la fecha parece inagotable.

Los cortes más virales de 'First Dates' no solo consiguen una gran difusión al momento de emitirse, también vuelven a aparecer una y otra vez según las tendencias de las redes sociales o la agenda mediática. Sin ir más lejos, esta semana ha vuelto a publicarse el episodio entre dos pretendientes de 'First Dates', un murciano y un vasco que se encontraron el pasado diciembre de 2022 en el famoso restaurante y que ha vuelto a salir publicada esta semana en el medio Diario Mallorca.

Se lía con la geografía y situa la capital de Euskadi en otra comunidad

El episodio en cuestión reunió a José Ángel, un estudiante murciano de bellas artes que contaba con 18 años y Pau, un joven de 19 años natural de Guipúzcua. El de Murcia comenzó la cita presentando su horóscopo: "Soy Libra y es en lo que baso el 90% de mi personalidad, pero si salimos del tema horóscopos, soy una persona extrovertida y espontánea". Por su parte Pau habló de su pasión por el maquillaje: "Me parece una manera de expresar lo poco conforme que estoy con lo que se espera de mí. Por un lado, quiero destacar mi feminidad, pero sin buscar lo extremadamente femenino".

Uno de los momentos más desternillantes de la noche llegó cuando Jose Ángel tuvo que situar la ciudad natal de Pau, Donosti: "¿Me has dicho que eres de Donosti? No he estado ahí en mi vida, ¿está en Galicia?. A lo que su pretendiente le respondió incrédulo: "¿Suena a gallego?"

Habla sobre Murcia y asegura que no se pierde nada

Cuando llegó el momento de hablar sobre la tierra de José Ángel comenzó una de las partes más polémicas de la cita. El joven le aseguró al de Guipúzcoa que no hacía falta que visitara la Región, alegando que "En media hora has visto las cuatro cosas que hay". Una afirmación de la que, poco después, se tuvo que desdecir: "un río contaminado, la catedral que es muy bonita y las tascas, no todo el mundo tiene tascas y tres quintos por un euro".