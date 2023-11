Se muestra emocionada y con ganas de comerse el escenario. Después de vivir desde dentro la gala de los Latin Grammy en Sevilla —a la que fue invitada—, ya ha realizado los últimos ensayos en España y hoy vuela hacia Niza. El país vecino, Francia, acoge el próximo domingo la XXI edición de Eurovisión Junior y la valenciana Sandra Valero es la representante española. 'Loviu' es la canción con la que quiere enamorar y hacer bailar a toda Europa desde el Palais Nikaïa.

De momento, lo que está claro es que la representante de 12 años y natural de Benetússer, destacará pues, como ella misma apunta a Levante-EMV, del grupo prensa Ibérica, su propuesta "es una canción que le va mucho al festival". "Es de bailar mucho, muy festivalera, animada y de fiesta. Al público le puede gustar, porque dará ganas de bailar y este año hay muchas baladas", afirma. La niña asegura que ha hecho piña con sus cuatro bailarines, que le acompañarán en la actuación: Marcos Pelado, Juan Diego Álvarez, Evelyn Casteñada y Elia Cobo. "Está siendo muy divertido vivir esta experiencia acompañada y los ensayos son una risa desde el primer día", reconoce.

Sandra Valero —que ha pasado por talent shows televisivos como Idol Kids y La Voz Kids— no puede adelantar mucho de su actuación en el festival, el próximo domingo 26 de noviembre, pero sí asegura que será "flipante". "La escenografía es parecida al videoclip y una de las más grandes que habrá; tendrá mucho que ver y referencias con viajes, los países, los sitios o los monumentos", apunta. Sobre 'Loviu', dice que le encanta la canción entera, pero destaca sobre todo "el estribillo final".

"Me flipa, es lo que más me gusta y ya se verá por qué", anuncia. El tema recopila las diferentes maneras de decir 'te quiero' en varios idiomas, como un guiño a los 16 países que competirán. De hecho, el nombre, 'Loviu', es la españolización de 'I love you', en inglés.

"Muy comprensivos" en el cole

Estos días, la pequeña y su equipo tienen por delante ensayos, pruebas de sonido, encuentros con la prensa y galas especiales. "Tengo muchas ganas, siempre me ha gustado viajar y es la primera vez que estoy allí", cuenta antes de llegar. Es por eso que su tema, con frases como "Me gustaría descubrir cada país" le va como un guante.

La joven intérprete —a la que también le gustaría ser modelo y actriz, además de cantante— asegura que sus profesores han sido "muy compresivos" y que le han pospuesto exámenes hasta su regreso. "Me han apoyado un montón", dice. También cuenta con el respaldo institucional, pues en Benetússer la han despedido esta semana, antes de emprender el viaje.

Con su 'Loviu', la valenciana parte como una de las favoritas y lo dicen los datos, pues su canción es la más reproducida entre las candidatas en el canal oficial de Eurovisión en YouTube. Como publicó este periódico, la artista toma el relevo al también valenciano Carlos Higes y su 'Señorita', el representante de España el pasado año; y poco antes, en 2019, Melani, también de la Comunitat Valenciana, se quedó en tercera posición.

Ese año, España volvía al festival infantil europeo, después de una pausa. En 2023, Francia es el anfitrión, con el lema 'Heroes', tras la victoria de Lissandro en 2022 y su rockero 'Oh Maman!'. "Estoy muy contenta y con ganas de empezar", asegura la talentosa Sandra Valero.

El próximo domingo, Benetússer instalará una pantalla gigante en la plaza del Molí y otra en el centro cultural para seguir y animar a su mediática vecina.