'Pasapalabra' no da tregua: tras una semana de infarto, Moisés ha vuelto a acercarse peligrosamente a la victoria sobre Óscar, que le supondría la obtención del bote acumulado que ya supera el millón de euros.

Hay un programa en la parrilla española que, sin duda, ha dejado huella para siempre: se trata de 'Pasapalabra', el concurso que desde hace años se emite día tras día y que ha dejado algunos de los premios más suculentos del panorama audiovisual.

Tan exitoso es el formato de 'Pasapalabra' que, a día de hoy, varios actores se disputan los derechos de emisión de su prueba estrella: el Rosco. Este mítico juego, que consiste en acertar veinticinco definiciones con cada una de las letras del abecedario es de los retos más difíciles, pero también más adictivos de la televisión.

El último capítulo de esta disputa por la emisión de 'Pasapalabra' data de hace escasas semanas: cuando los tribunales españoles admitieron la denuncia de Telecinco, que persigue la recuperación de uno de los programas más beneficiosos en lo que a audiencias se refiere.

Los millones que ha repartido 'Pasapalabra'

Desde que comenzó a emitirse el 24 de julio de 2000, 'Pasapalabra' ha entregado varios millones de euros en premios a sus concursantes más afortunados. El bote acumulado resulta de añadir, día tras día en que ninguno de los participantes completa el Rosco, dinero al premio.

Aunque lo normal es que se entregue mucho antes, son varios los concursantes que han salido del plató con el apelativo de "millonarios". Entre los jugadores de 'Pasapalabra' que han conseguido embolsarse un millón o más está Fran González (se llevo 1.542.000€ el 22 de enero de 2019); el compositor Pablo Díaz (1.828.000€ que consiguió el 1 de julio de 2021); el saxofonista murciano Antonio Ruiz (que se llevó 1.164.000€ el 19 de diciembre de 2017); el poeta de Murcia David Leo (que ganó 1.866.000€ en 10 de octubre de 2016); la arquitecta Paz Herrera (que se hizo con 1.310.000 euros en 2014) y, por supuesto, el periodista y librero Rafa Castaño que el pasado 16 de marzo de 2023 consiguió el récord con un premio de 2.272.000 euros.

Las historias sobre qué hacen los concursantes con el dinero una vez que Hacienda les resta su pellizco son de lo más extravagante: la de Pablo Díaz, el concursante que actualmente preocupa a la audiencia por su 'desaparición', ha sido quizá una de las más sonadas.

Poco después de ganar los casi dos millones de euros que se embolsó con 'Pasapalabra', Pablo Díaz pasó por 'Espejo Público' para revelar a sus seguidores en qué había gastado el dinero: Si te lo puedes creer, en lo primero que me lo he gastado han sido en una Nintendo 64 y en una Nintendo Switch". Yo juego esos juegos muy rápido y quería probarlos un poquito y por eso me lo compré. Pero ahora en cosas más serias, lo quiero emplear para ayudar a mis padres, para que en el terreno económico no tengan problemas".

Finalmente, resolvió apostar por una vivienda en Madrid: "A mí me gusta mucho Madrid. Estoy mirando comprar una casa, el alquiler está muy caro y si puedes tener dinero para comprar una casa es una buena inversión".

Casi un millón tras su primer día de regreso en 'Pasapalabra'

Uno de los contenidos más divertidos de 'Pasapalabra' son los especiales: en ocasiones, la dirección del programa decide sacar algún programa o mini-concurso dentro del propio 'Pasapalabra' para dar una oportunidad a nuevos concursantes, recuperar a quienes ya han ganado y aportar algo de valor a la audiencia.

Este tipo de programas se suelen emitir bien cuando se mantienen los mismos jugadores desde hace mucho tiempo (pasó, por ejemplo, con Orestes y Rafa) o cuando hay algún día festivo.

La última ocasión fue el pasado 31 de octubre, cuando el programa decidió sustituir a Moisés y a Óscar por dos concursantes veteranas: Marta Garriga, que volvió la plató tras seis meses, y María Teresa que participó en el último Duelo de Campeones que se emitió en enero.

Tras una reñida y terrorífica disputa, Marta Garriga se hizo con el premio ofrecido por el programa para la celebración de Halloween: 5.000 euros que, según un usuario de redes sociales, valen mucho más si lo ponemos en cifras de la moneda anterior: "Jolín, se ha llevado casi un millón (pesetas). Está muy bien".