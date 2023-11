Aunque hace seis meses que Orestes salío de 'Pasapalabra', todavía sigue dando mucho que hablar: hace escasos días, concedió una entrevista para El País donde explicaba cómo ha vivido su regreso a la televisión de la mano de 'El Cazador' y en la que cargaba contra algunas dinámicas del programa, como la práctica de manipular las preguntas del Rosco para evitar que el bote se entregara muy rápido.

Pero, más allá de sus incursiones mediáticas, Orestes continúa en la memoria de todos los jugadores y el equipo de 'Pasapalabra'. No por nada se convirtió en el concursante más longevo de la historia del concurso, además de una de las personas más queridas por la audiencia.

La victoria de Rafa Castaño frente a Orestes fue uno de los momentos más emocionantes del show: una de las entregas que congregó a más espectadores y el bote más alto de la historia.

Moisés gana a Óscar y le dedica la victoria a Orestes

Moisés, el jugador riojano que tiene todas las de la ley para llevarse el premio que actualmente supera el millón de euros, siempre ha estado muy vinculado a Orestes. Para empezar, desde que llegó al programa han sido muchos quienes han señalado su parecido con el burgalés tanto en su forma de hacer chistes como en su estrategia para ganar El Rosco.

El propio riojano explicó que Orestes se había puesto en contacto con él para darle todo su apoyo: "Me dio muchos ánimos cuando pensaba que no me llamaban".

El pasado lunes 13 de noviembre Moisés ganó su duelo número 34 frente a Óscar en 'Pasapalabra' utilizando sorprendentes reglas nemotécnicas. A pesar de que Óscar tuvo un mejor comienzo con ocho respuestas consecutivas, Moisés logró igualar el duelo y liderar al finalizar la primera vuelta con 18 aciertos.

La contienda terminó en un empate con ambos concursantes acertando 22 preguntas. Óscar, consciente de su racha en la Silla Azul, optó por ser cauteloso y conformarse con el empate, pero Moisés decidió arriesgarse, recordando un río por la similitud del nombre con el ilustre exconcursante con el que el riojano está conectado desde que empezó en 'Pasapalabra'. Así, Moisés dedicó de alguna manera su nueva victoria a Orestes, trayendo al programa la memoria de uno de sus jugadores más queridos.

Este riesgo, que le valió a Moisés una victoria por la mínima, suma un nuevo acierto a su buena racha, después de los tres que logró la semana pasada. En este programa, Óscar ganó en la categoría musical al identificar una canción icónica de la banda sonora de "Fiebre del sábado noche" llamada "More than a woman" y atreviéndose a imitar el falsete al estilo Bee Gees.