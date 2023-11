La presencia de Roberto Leal al frente de 'Pasapalabra' ha sido clave en la trayectoria del programa: aunque el concurso de televisión siempre ha sido un éxito asegurado para cualquier cadena, desde que volvió a Antena 3 en el año a principios del año 2020 con el presentador sevillano al frente, el programa ha esponjado como nunca. Ahora, el propio Leal ha pronunciado las palabras más temidas por sus fieles seguidores: "Me voy".

La marcha de Roberto Leal de 'Pasapalabra' podría suponer una auténtica tragedia para el show que, bajo su supervisión, ha alcanzado su récord de audiencias en varias ocasiones: la entrega del bote a Pablo Díaz en 2021 que se saldó con un total de 4,3 millones de espectadores o la histórica final de Rafa Castaño contra Orestes Barbero que se saldó con un share del 37,4% y 4,5 millones de espectadores, apoyando también al que fue el máximo de temporada en 'El Hormiguero'.

El éxito de 'Pasapalabra' para el cómputo total de audiencias de Atresmedia es un tesoro que Mediaset no puede menos que codiciar: Telecinco, el principar cometidor de la cadena en la que se emite Antena 3 y donde anteriormente también se daba 'Pasapalabra' (presentado por Christian Gálvez), continúa librando una batalla judicial que hace tan solo dos semanas escribió un nuevo capítulo con la admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo de una demanda de Mediaset que reclama los derechos sobre 'El Rosco'.

Mientras esta disputa sigue en el backstage de 'Pasapalabra', concursantes, invitados y presentador continuan sus vidas 'como si nada': Óscar ha sustituido a Fer en su duelo contra Moisés, que apunta maneras para convertirse en el nuevo ganador del premio millonario tras alcanzar un hito que solo había logrado Rafa Castaño; y Roberto Leal sigue con sus simpáticos chascarrillos que esta semana llevaron a que uno de los invitados advirtiera de un extraño gesto que el presentador tendría costumbre de hacer cuando las cámaras no le graban.

Roberto Leal renuncia: "Me voy"

Muchos seguidores de 'Pasapalabra' se han asustado al ver los titulares donde uno de los presentadores más queridos de la televisión, Roberto Leal, amenaza con abandonar el programa.

Todo sucedió en el programa del pasado jueves, cuando Roberto Leal estaba dispuesto a dar paso a un tema que enfrentaría a Marta Belenguer y Jorge Roelas en el duelo de 'La Pista'. Con toda la certeza de que ambos conocerían la canción, el conductor aseguró: "Esta os va a sonar", especialmente por la profesión a la que ambos se dedican: la interpretación. Y es que la melodía con la que tenían que disputar la victoria pertenecía a la banda sonora de una película.

Una de los grandes ases en la manga de Roberto Leal es que nunca deja de comprender: y es que, aunque la dinámica de este tipo de pruebas sea la misma día tras día, el periodista sevillano siempre encuentra una forma de aportar novedades al público sin romper los esquemas del programa.

En este caso, Roberto Leal ha sorprendido a la audiencia comenzando a dibujar conforme empezaba a sonar la música en el tiempo que los invitados dedicaban a deducir cuál era el origen del tema. Ante la incredulidad de Marta y Jorge, Leal ha dado una pista que no podían obviar y se ha resignado a dejar el programa si con semejante ayuda seguían sin ser capaces de reconocer cuál era el largometraje al que pertenecía la canción. Ha sido en este momento cuando ha pronunciado la frase que ha preocupado a todos los fieles seguidores de 'Pasapalabra': "Si no la sabéis, yo me levanto y me voy", amenazó.

Por suerte, Roberto Leal no ha tenido que cumplir su promesa y renunciar a su puesto en 'Pasapalabra', ya que Marta ha pulsado velozmente el botón al escuchar "Mi casa, teléfono", revelando que la película a la que pertenecía la canción de 'La Pista' no era ni más ni menos que 'E.T. El Extraterrestre".

Cual ha sido la sorpresa de todos que Roberto Leal, al despejarse la duda sobre cuál era la respuesta correcta, ha levantado el folio en el que se encontraba dibujando para revelar un simpático boceto del extraterrestre.