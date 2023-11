Ya falta menos para que se estrene en Netflix '¡Sálvese quien pueda!': el programa producido por La Fábrica de la Tele que tiene como protagonistas a algunos de los colaboradores más importantes del antiguo '¡Sálvame'! Belén Esteban, Terelu Campos, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Kiko Hernández y María Patiño.

Aunque el lanzamiento del nuevo show producido por Óscar Cornejo y Adrián Martínez ya está en marcha, todavía hay algunos cambios encima de la mesa que marcarán de forma definitiva el impacto de esta nueva aventura en la audiencia de la plataforma de streaming, los distintos trailers, teasers y promociones que han ido lanzando a lo largo de la semana no dejan lugar a dudas sobre la inminente llegada de este hito del entretenimiento en España.

Los responsables de La Fábrica de la Tele cuentan cómo se gestó el regreso de '¡Sálvame!'

El pasado cinco de noviembre, tan solo unos días después de que se conociera el fin de las relaciones entre Mediaset y La Fábrica de la Tele, los responsables de la productora Óscar Cornejo y Adrián Madrid daban una exclusiva al medio El País donde contaban cuál había sido la 'intrahistoria' de la llegada del spin off de 'Sálvame' a la plataforma de series y películas más exitosa del momento: "Cuatro días después de que se filtrara la noticia y dos después de que nos lo comunicaran a nosotros oficialmente, recibimos una llamada de Netflix, que nos dice que tenemos las puertas abiertas para lo que consideremos, cualquier proyecto relacionado o no con 'Sálvame'. Llegó en un momento muy delicado para nosotros en muchos sentidos, sobre todo emocionalmente".

Aunque habrá que esperar al día del estreno para conocer qué ofrece realmente el nuevo programa de La Fábrica de la Tele, sus directivos ya han dado algunas pistas: "Era una convivencia en un lugar artificial, y aquí el plató son las calles, la vida misma. Es María Patiño perdiendo siete veces en un día la llave del hotel. La vida te genera situaciones muy marcianas, como Terelu desesperada nada más arrancar el viaje, en el aeropuerto, cuando se da cuenta de que no había puesto en la maleta sus sobres de Cola Cao. Como en la cafetería del aeropuerto no le vendían los sobres sueltos, se gastó 35 euros para pedir todos los vasos de leche que le correspondían para llevarse los sobres de Cola Cao. Eso no te lo da un plató ni puede escribirlo un guionista, a nadie se le ocurre".

El cambio de Netflix sobre el estreno de '¡Sálvese quien pueda!'

El estreno de la '¡Sálvese quien pueda!' es un hito en la historia de la televisión en España, pero también en la estrategia de contenidos de Netflix. Prueba de ello es el gran trabajo que se están tomando desde la plataforma de streaming para promocionar su lanzamiento y para conseguir el mayor impacto posible con él.

La primera entrega de '¡Sálvese quien pueda!' constará de tres episodios de 45 minutos de duración, pero hay un cambio definitivo que busca asestar un duro golpe a la programación de Telecinco: y es que Netflix ha decidido cambiar la hora de estreno del nuevo '¡Sálvame'! para competir con el prime time de las cadenas de televisión en abierto.

Así, en vez de estrenarse como todas las películas y series a las nueve de la mañana del viernes 10 de noviembre, Netflix ha decidido cambiar la hora y pasarlo a la franja de la noche y lanzarlo a las nueva de la noche. Por si fuera poco y para confirmar que se trata de un dardo envenenado hacia Mediaset, Netflix ha decidido anunciar esta modificación como 'estreno deluxe'.

Respecto a los próximos tres episodios que componen la temporada, Netflix ha decidido retrasar su estreno hasta el próximo 2024, donde se podrá ver el periplo de los colaboradores en México.

Tú y yo, Chelo, y te quiero, vamos a tener una noche... de maratón. Estreno DELUXE #SálveseQuienPueda el viernes 10 a las 21.00h (20h en Canarias). pic.twitter.com/0bVr65W2pK — Netflix España (@NetflixES) 3 de noviembre de 2023

La decisión de última hora de Netflix de cambiar la hora en la que se estrena la secuela del programa que Mediaset decidió cancelar el pasado 23 de junio puede suponer un importante varapalo para las audiencias cada vez más maltrechas de Telecinco. Con este movimiento, Netflix estaría asestando un golpe definitivo que podría hundir aún más a la cadena.