Telecinco anunció este lunes el lanzamiento inminente de 'TardeAR', el nuevo programa de Ana Rosa Quintana, que dará el salto a las tardes de Mediaset en esta nueva temporada. La presentadora asumirá el difícil reto de hacer olvidar a 'Sálvame', que echó el telón tras 14 años siendo los líderes de la franja de la sobremesa.

Poco a poco, Mediaset ha ido revelando el elenco de colaboradores que participarán en 'TardeAR', como Alaska, Mario Vaquerizo y Vicky Martín Berrocal, en un primer término, y recientemente a Xabier Sardá o a Carolina Ferre.

Sin embargo, todavía quedaba plantilla por desvelar y es que, como la propia Ana Rosa confirmó, "no van a desvestir un santo para vestir otro". Así, la mayoría del equipo de 'El programa de AR' se quedará en la franja de las mañanas con 'Mirada Crítica' y 'Vamos a ver'. Parece que Joseba Gastesi, subdirector del programa, Beatriz Archidona, Jorge Luque y Leticia Requejo acompañarán a la presentadora en su nuevo reto.

Tres rostros de 'Sálvame' y 'Viernes Deluxe' acompañarán a Ana Rosa en las tardes

Pese a que parecía que desde Mediaset se quería desmarcar totalmente de 'Sálvame' y darse un lavado total de imagen, no paran de sucederse informaciones en las que les relacionan a antiguos miembros del magacín.

En 'TardeAR' tampoco faltarán antiguos trabajadores de 'Sálvame', que seguro aportarán experiencia en la franja y ayudarán a sus compañeros a encontrar el camino del éxito lo antes posible. Concretamente serán tres las personas que se incorporarán: Narcís Naudí, redactor de 'La fábrica de la tele'; y Antonio Lleida y Toni Díaz, reporteros de 'Viernes Deluxe'.

Además, la productora Unicorn se la ha devuelto a 'Espejo Público'. Susanna Griso había incorporado a Cruz Morcillo, Beatriz Cortázar, Paloma García-Pelayo y Miquel Valls, antiguos compañeros de Telecinco, y ahora ha sido la productora de Mediaset la que ha pescado en Atresmedia. Álex Álvarez, uno de los reporteros más populares del magacín matinal, formará parte de 'TardeAR'.

Audiencias 'TardeAR'

El pasado viernes 13 de octubre, 'TardeAR' consiguió un modesto récord de audiencias con un 12% del share gracias a la cobertura de la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno. Aunque no todo fueron buenas noticias: que el mejor dato se haya producido justo el día en que no está la presentadora y coincidiendo con la aparición de Jorge Javier Vázquez, seguro que no ha sentado bien a Ana Rosa Quintana.

Después de este hito, se esperaba que la siguiente semana, la que acabamos de dejar atrás, fuera un poco mejor que las anteriores; pero no ha conseguido laevantar cabeza tras cumplir un mes en antena.