El programa de Ana Rosa Quintana, ‘TardeAR’, ha mostrado en exclusiva el testimonio de Richard, quien asegura haber sido víctima de una agresión por parte de Daniel Sancho. Sin embargo, no sería el único y es que otro hombre asegura que Daniel Sancho le rompió varias muelas tras una pelea.

“Me dio un puñetazo y en la nariz y me la rompió”, narraba Richard, que denunció al chef tras una noche de fiesta en el año 2017. Pero esta no sería la única ocasión, otro hombre que quiere proteger su identidad y que es militar declaraba que tenía una cita con la jefa de una sala, se estaban tomando algo y cuando se dio la vuelta, chocó con Daniel Sancho.

"Me dio un golpe de abajo hacia arriba y la copa de cristal se me rompió en la boca, me rompió dos muelas", narraba él, explicando que a la salida se produjo "otra pelea" en la que les "remató".

"A mi amigo le rompió la nariz", decía mientras relataba que le golpeaba mientras él estaba "esquivando o recibiendo" y reproducía que, entre golpe y golpe, le decía: "Un pijo está pegando a dos chicos de barrio".

"Vi que estaba disfrutando", aseguraba este hombre, que cuando se recuperó vio a su compañero en el suelo: "Mi amigo me dice 'llama a la policía que no se escape y volvió a pegarnos, fue cuando intervino la policía".

En su opinión, vio a un chico "como si fuera un peleador profesional" con un "objetivo" que cumplió: "Vio cómo dos chicos que no eran de su estatus, vino y nos echó".

Pero ¿Qué pasó en el juicio? Daniel Sancho fue condenado a pagar 3.000 euros por la baja y 2.000 en secuelas. Ante el juez habría dicho que estaba "arrepentido" y se mostró "como un chaval normal" que, si se volviera a ver en la misma situación, habría actuado "de otra manera".