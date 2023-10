Baldomero Toscano se ha convertido en actualidad por sus controvertidas palabras sobre la actual Telecinco y algunos de sus presentadores. El exdirector de Producción de Mediaset ha sido muy contundente a la hora de hablar de Jorge Javier Vázquez tras la cancelación de 'Cuentos chinos': "Es un gran profeisonal, que lo ha sido todos estos años".

"Él es un tipo brillante y trabajador. En mi época ha presentado más programas, no solo 'Sálvame diario', que exigía la presencia durante 4 horas diarias ahí en la tele. Otra cosa es mi opinión sobre él y sus comportamientos, que, a veces, el que sale en la tele y está acostumbrado a dirigirse a tantos millones de espectadores o de oyentes se endiosa un poco y pierde la perspectiva del medio donde está", ha dicho sin que le temblase la voz.

Además de asegurar que ha estado "muy bien pagado", el exdirectivo aseguró que Vázquez "lo hizo muy bien, la verdad es que es un tipo brillante": "Él es un tipo muy ocurrente, tiene un discurso, es listo, es rápido para la televisión y los medios de comunicación. Todos esos son unos valores impagables".

"Durante muchísimos años, él ha sido el número uno. Yo creo que se reinventará porque es muy inteligente y es un trabajador incansable. Tiene hambre. En televisión, como en el deporte y en cualquier actividad humana, el tener hambre, en el buen sentido de la palabra, es un motor", añadió Toscano.

Por otro lado, Baldomero Toscano también se pronunció sobre el rumbo de la nueva Mediaset y sus diferentes cambios en la programación de Telecinco como la cancelación de 'Cuentos chinos' o la llegada de Ana Rosa Quintana a la tarde: "Se están equivocando mucho en las cosas que están poniendo en marcha. Luego, han puesto en marcha cosas que, bajo mi punto de vista, son muy caras para el escaso resultado".

"Telecinco es una cadena que, por alguna extraña razón que no alcanzo a entender, se ha desposicionado. Una televisión que era líder, pues, de repente, ha abandonado un camino de contenidos por decisiones de tipo editorial o por decisiones del tipo que sea", aseguró el exdirectivo, portando la falta de caras nuevas como otra clave a la situación actual del grupo audiovisual: "La última cara nueva que tiene Telecinco fue Ion Aramendi, que lo hice yo ese fichaje, y ahora está presentando 'Reacción en Cadena' y 'El Debate' de 'Gran Hermano'. Estaba en Televisión Española (TVE) y le dije a mis jefes: 'Debería volver a Mediaset'. Y no están haciendo fichajes, no hay rostros nuevos".