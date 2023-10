El regreso de 'Sálvame' o, al menos, algunos de sus colaboradores es ya una realidad: tal y como adelantó Belén Esteban, este mes de octubre llega a Netflix la secuela del famoso programa de televisión, 'Sálvese quien pueda' que contara con los principales colaboradores y que ya tiene confirmada hasta una segunda temporada si dan los números, según adelantó El Confidencial Digital.

Pero, más allá de la resurrección de 'Sálvame' en la plataforma de streaming, hay otro guiso en el fuego que cada vez empieza a sonar más fuerte en las bambalinas de la televisión. La semana pasada, la periodista Laura Fa revelaba sus pesquisas sobre un posible retorno del mítico programa a Telecinco como parte del plan de Mediaset para rescatar lo antes posible la audiencia que se escapa de la cadena como un grifo abierto.

Aunque se trata, por el momento, de especulaciones y todavía no hay nada en firme; lo cierto es que cada vez más personas ven como algo completamente posible que Mediaset España decida dar marcha atrás con su decisión más polémica en aras de recuperar las cifras que llevan más de dos meses estrellándose y rebajándolos a la tercera posición.

El último movimiento no ha parecido surtir efecto: aunque el pasado martes 3 de octubre Ana Rosa se anotó el mejor dato en cinco días, no ha conseguido superar a su principal competidora, Sonsoles Onega. Por otro lado, el resumen de Gran Hermano VIP presentado por Lara Álvarez que venía a sustituir a 'Cuentos Chinos' tampoco ha conseguido hacer frente a 'El Hormiguero', aunque sí ha mejorado levemente los datos de Jorge Javier.

El director de 'Sálvame' habla sobre el regreso del programa a Telecinco

Lo que hace unos días no era más que castillos en el aire comienza a materializarse como una posibilidad más tangible. Y es que, se ha estrenado una entrevista a David Valldeperas, el director de 'Sálvame' en el podcast 'Querido Hater' presentado por Malbert donde revelan "toda la verdad detrás de la cancelación de Sálvame".

El de David Valldeperas era uno de los pronunciamientos que más se echaban de menos desde que el pasado mes de mayo se anunció a través de la prensa que Mediaset España se deshacía de 'Sálvame'. Al igual que el resto de colaboradores, el director ha confirmado que también se enteró por la prensa: "Era un viernes, a las siete yo me iba y al salir me envía la redacción la noticia que había salido, con fecha y todo. Y pensé que era una fake news, pero tenía demasiados detalles y al leer el texto envié un mensaje a los productores. Había estado con ellos por la mañana y entendía que una noticia así me la comunicarían. Le envío un mensaje y me respondieron: 'Espera un momento'".

Las explicaciones que recibió, según ha contado, fueron que "había un cambio de línea editorial y ya está". "Era un golpe de Estado. Eso era la hoja de ruta prevista, pero había un golpe de Estado y lo ejecutaron. Yo creo que el fin de Sálvame responde a un cambio de línea editorial". Aunque ha reconocido no tener "ni idea" de quién fue el responsable concreto de la cancelación.

El periodista ha calificado de "falta de respeto al programa entero y a todo el mundo" la forma en que Mediaset gestionó el fin del show: "Cuando decides dar un giro, se reúne a las personas y se les cuenta el futuro que esperas de eso, pero hacerlo por detrás, no lo merecíamos. Me sentó fatal".

Pero, sin duda, uno de los momentos más esperados de la entrevista ha sido en el que ha hablado sobre el posible regreso de 'Sálvame' a Telecinco: "Creo que si nos ofreciesen que volviese 'Sálvame', yo como director me lo tendría que pensar. Mis jefes supongo que claro que lo aceptarían. pero..."

Sobre la decisión de Netflix de continuar 'Sálvame' con otro formato y manteniéndolo a él como director ha valorado que "Netflix pensó, cuando se anunció la cancelación, que no se podía aniquilar algo que tenía tanto seguimiento y que hacía pasarlo tan bien a tanta gente. No querían que se quedase en un cajón, son gente que sabe mucho de televisión".