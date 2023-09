Carmen Borrego ha vuelto este miércoles a la televisión después de la muerte de María Teresa Campos. La comunicadora ha debutado como colaboradora de 'Así es la vida' con una conversación íntima con Sandra Barneda en la que se le entrecortó la voz por tener aún presente a su madre: "No puedo, es muy difícil, muy pronto, es volver a Mediaset, ha sido mucho para mi madre, es ver al fotos…".

"No soy capaz de oírla porque cuando ha pasado tan poco tiempo una piensa que todavía esta aquí, no soy capaz de pensar que mi madre no está, oírla me hace retroceder en aquello que intento ir recuperándome", ha asegurado Borrego en el programa vespertino de Telecinco.

En esta entrevista, Carmen también ha contado cómo ha sido su duro regreso a las instalaciones de Telecinco: "No he podido entrar por dentro de Telecinco, he tenido que ir por fuera".

"Desde que he entrado he estado emocionada. Ha habido un momento antes de entrar en el que pensé que no me iba a salir ni la voz", ha comentado la excolaboradora de 'Sálvame' en esta intervención.

Por otro lado, Borrego tambien ha agradecido el cariño que ha recibido en el último adiós a María Teresa Campos, lamentando que no lo haya sentido en sus últimos años de vida: "Mi madre llegó a pensar que no había sido importante y demostrarnos el cariño y el respeto a la gran figura de la comunicación, así quiero recordarla y que la recuerden, a nosotros nos ha sanado, pero nos hubiera gustado que ella lo hubiera vivido, siempre tendremos esa cosa”.

Además, Borrego también ha tenido palabras para su hermana Terelu Campos, a la que califica como "lo más importante" de su vida: "Estar con ella me da paz. Es como si estuviera con mi madre, son muy parecidas, mi madre siempre ha sido muy protectora y mi hermana conmigo siempre lo ha sido, ahora más, y tengo la necesidad de abrazarla. Lo que no puedo hacer con mi madre, tengo la necesidad ahora de hacerlo con ella ".