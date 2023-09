'El conquistador' arranca este lunes, a las 22:35 horas, en La 1 de TVE con una doble entrega, que se verá este martes. Julian Iantzi y Raquel Sánchez Silva serán los conductores de esta aventura televisiva extrema en la que 33 participantes, divididos en tres equipos capitaneados por Patxi Salinas, Joana Pastrana y Cesc Escola, lucharán por alzarse con la victoria y llevarse un premio de 100.000 euros.

Hace unos días, Vitoria dio la bienvenida al formato a Raquel Sánchez Silva, que ha destacado la “cuota ineludible de sufrimiento, dolor y superación” del formato. “Profesionalmente nunca he vivido nada parecido”. “¡Y se lo advertí!”, recordó Julian Iantzi, presentador del programa original desde hace 20 años: "Con esta nueva edición vais a flipar".

"Sentía miedo por muchas cosas, por la aventura o lo que me esperaba allí, por lo difícil que parecía, que lo es, pero también por meterme en una aventura en la que ya había un recorrido. Ese primer miedo lo resolvió Julian, me llevó de la mano y ha sido generosísimo. Es un amor. En seguida me enteré de lo que era ‘El Conquistador’", aseguró la presentadora en los corrillos con periodistas que se organizaron en el marco del FesTVal de Vitoria-Gasteiz.

Preguntada por el formato, la presentadora no dudó en catalogar 'El conquistador' como un "programa muy extremo con pruebas muy límite": "De un contacto fuerte, que no todo el mundo puede terminar, pero lo que le hace diferente es cómo se cuenta eso".

Por su parte, Iantzi se mostró convencido del buen programa que se podrá ver a partir de este lunes: "Traemos una edición del copón. He hecho 19 ediciones, sé lo que digo. Hay un casting espectacular, unas pruebas alucinantes… La gente va a flipar con la intensidad de las pruebas, la gente no está acostumbrado a eso, van a estar mirando y sin mirar".

"Somos la misma gente, el mismo programa, las mismas pruebas… La diferencia es que en este caso tenía a Raquel. Si no la mejor presentadora de España, está en el top 2. Yo vengo de una televisión más pequeña y a mí me impresionaba. Ella es la generosa, porque yo he intentado enseñarle lo que he podido aprender en 19 años. En ‘El Conquistador’ se manejan otros códigos y ella ha querido aprender. Hay otra gente que no quiere aprender. Raquel ha querido implicarse y hemos sido muy generosos los dos. Yo tengo una manera de entender el reality y yo me he fijado mucho en ella porque ella hace cosas que yo no hacía y me apasionaban", aseguró el presentador sobre el salto de ETB a TVE que experimentará el formato.