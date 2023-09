A lo largo de los años, 'Pasapalabra' se ha consolidado como uno de los programas más destacados en la televisión abierta. Durante un buen tiempo, dominó la franja vespertina en Telecinco. Sin embargo, todo cambió cuando una decisión del Tribunal Supremo forzó a Mediaset, la cadena principal, a suspender la emisión de este popular concurso, que por entonces era presentado por Christian Gálvez.

Fue en ese momento cuando Antena 3 aprovechó la oportunidad de adquirirlo, una elección que resultó ser acertada. De hecho, la inclusión de 'Pasapalabra' y 'El Hormiguero' en su programación ha catapultado las noticias presentadas por Vicente Valleés, que se emiten antes y después de estos exitosos programas, convirtiéndose en lo más visto del día.

Telecinco hizo todo lo posible para evitar la pérdida de su audiencia habitual que seguía este tipo de concursos. No obstante, no logró retenerla. Intentaron resucitar formatos como 'El Precio Justo' o 'Alta Tensión', que en el pasado habían sido éxitos tanto en Mediaset como en Cuatro, pero que no alcanzaron las expectativas esperadas.

Además, Telecinco prolongó la emisión de programas como Sálvame y noticias de entretenimiento, mientras veía cómo cada día más espectadores se sumaban al concurso que catapultó a personas como Pablo Díaz, el último concursante en conseguir el "rosco" y llevarse a casa más de un millón de euros.

El éxito del programa, en gran medida, radica en la relación cercana y amigable que se establece entre los espectadores y los concursantes, quienes llegan a convertirse en parte de la familia para aquellos al otro lado de la pantalla. Esta conexión es lo que motiva a más personas a unirse al formato, con la esperanza de que sus concursantes favoritos se lleven el premio máximo.

Roberto Leal se va de 'Pasapalabra'

Sin embargo, en los últimos tiempos, uno de los protagonistas indiscutibles del programa ha sido su presentador, Roberto Leal. El pasado agosto fue el propio conductor del programa quien avisaba a los expectadores a través de sus redes sociales de que se retiraba del programa para disfrutar de unas merecidas vacaciones.

Pero su ausencia no ha dejado huérfanos ni mucho menos a los fieles espectadores del programa (que ha ido emitiendo día tras día los capítulos que ya estaban grabados) ni a sus más de 600.000 seguidores en Instagram, con quienes ha ido compartiendo a lo largo del verano sus actividades de vacaciones.