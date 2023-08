El caso de Daniel Sancho continua opacando los programas de televisión. Diez días de que saliese a la luz la confesión de asesinato por parte del hijo de Rodolfo Sancho. Muchos son los que critican como se está tratando el suceso, entre ellos, Pablo Echenique, que no ha dudado en lanzarse contra TVE por su forma de abordarlo en 'Corazón'.

El político ha hablado alto y claro en sus redes para cargar con dureza contra el magacine presentado por Anne Igartiburu: "Daniel Sancho ha confesado haber asesinado y descuartizado a una persona", comenzó diciendo el entonces miembro de la formación morada antes de censurar censurar el contenido de su publicación.

"Hoy, en horario infantil, la televisión pagada por todos ha justificado ese crimen horrendo y ha blanqueado al asesino de forma repugnante. Los responsables de esta incidencia deben ser cesador", sentencia el exdiputado de Podemos. Echenique no dudó en justificar su crítica con un vídeo para que sus seguidores lo comprobasen por si solos.

El vídeo pone en evidencia la caída emocional que esta sufriendo Daniel Sancho tras pasar por prisión y asegura que tras cuatro días de cuarentena podrá volver a hablar con su familia. Junto a estas afirmaciones, el programa recoge una serie de declaraciones de amigos que aseguran encontrarte desconcertados.

Los portavoces legales de la familia Sancho también aparecen en este reportaje asrgurando que "no ha tenido nada que ver" o "si algo ha tenido que ver en este acto, lo ha cometido bajo algún tipo de presión", afirmó Ramón Chippirrás, mientras que Carmen Balfagón no dudaba en decir que "eso no lo ha podido hacer él solo"