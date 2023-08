De la misma forma que Televisión Española ha hecho regresar al exitoso 'Grand Prix del verano', el pasado domingo 9 de julio Telecinco recuperó uno de sus concursos más míticos: '¡Allá tú!'. El "concurso de las cajitas", conocido por su famosa cabecera 'Euros, euros, dubidú; si no los quieres, ¡Allá tú!' se emitió en Telecinco entre 2004 y 2008; en Cuatro en 2011 y Jesús Vázquez siempre ha sido su presentador de cabecera.

Ahora, la principal cadena de Mediaset lo recupera para la parrilla del domingo noche con la esperanza de reflotar los catastróficos datos de audiencia que ha cosechado durante el mes de julio. La nueva entrega incorpora dos sonadas novedades a la dinámica del juego: por un lado, 'El Pulsador de la Oferta Extra' que da la oportunidad a los participantes de obtener una propuesta de 'El Banquero' cuando quieran; y 'La Comunidad de la Suerte'.

Aunque la primera entrega del programa cosechó un importante 12,3% de audiencia con 1284000 de espectadores, el interés por el programa ha ido cayendo semana a semana hasta desplomarse por debajo del millón de audiencia y quedarse en el mínimo (9%).

'¡Allá tú!' saca de la pobreza a una murciana en paro

A pesar de sus cuestionables resultados, '¡Allá tú!' sí ha conseguido algo que no todos los programas logran: tocar el corazón de miles de españoles.

El pasado domingo 13 de agosto, el concurso de Gestmusic ponía en juego medio millón de euros repartidos en dos concursantes: la primera, una maestra y pedagoga en paro, ha compartido la dura historia que la ha llevado hasta las puertas de Telecinco: tras quedarse embarazada, la murciana fue despedida de su trabajo en una tienda de juguetes, lo que la abocó a una complicada situación económica en la que cuatro personas dependían económicamente de su subsidio por desempleo.

Se nos ha partido el corazón escuchando a Marián 😥 Incluso una oferta pequeña puede salvarle el mes a una familia 🥺



📦 #AlláTú

🔵 https://t.co/8qFPrttE8n pic.twitter.com/EthAWX6F3o — Allá Tú (@allatu_tele) August 13, 2023

El objetivo de la de Murcia al llegar al programa de '¡Allá tú!' era hacerse con los 250.000€ y, así, poder montar su propia tienda de juguetes, pero sus planes se han visto truncados desde la primera caja: Marian empezaba destapando cuatro cajas amarilas: una de las peores salidas de la historia del programa.

La concursante empezó descartando 10.000€ y ya en la segund aronda había perdido los 250.000€ a los que aspiraba para cumplir su sueño y salir del difícil contexto económico en el que se encuentra. Después, ha perdido la posibilidad de ganar otros 50.000€ a lo que el propio Jesús Vázquez ha reconocido que "es la peor primera tanda de cajas que hemos hecho desde que empezó esta maravillosa aventura que se llama '¡Allá tú!'.

Después de esta complicada tesitura, el presentador le ha planteado si se quedaría con tan solo 1.100, a lo que la murciana ha respondido rotundamente que sí: "Si porque todo el mundo no gana eso (1.100 euros). Entonces, es mucho dinero para mí.

Entonces ha sido cuando Vázquez ha confesado la historia de Marian: "Ella me dijo 'en mi casa somos cuatro personas y entra un sueldo muy bajito para cuatro y si el banquero me ofrece 4.000 euros o 5.000 euros y está la cosa complicada, me voy a plantar porque yo los necesito".

Vázquez reconoció que fue en ese preciso momento cuando la historia le rompió el corazón, y cayó en la cuenta de que "coño, es que es verdad que hay mucha gente a la que cuatro mil euros le arreglan la vida".

Tras este impulso, Marian haempezado con la remontada hasta hacer desaparecer todas las cifras rojas y acariciando la posibilidad de llevarse los 100.000€. Al final, la murciana ha aceptado la oferta de 22.000€: "Son dos años de trabajo en casa de Marian".

Que injusto!! A ella 22mil con 4 amarillas de dinero, y al otro concursante 23mil con 3 rojas y la misma amarilla de 125mil que tenía ella. Cuando ella tenía una jugada con mas dinero 💰 #favoritismo #injusto #amiguismos — Kyra (@Kyra_87) August 13, 2023

Me alegro muchísimo, lo que he llorado de emoción ays — Ernesto F. Valerio 🏳‍🌈 (@ErnestoFValerio) August 13, 2023

Estoy tan emocionada con ella! A veces tenemos mucho y aún así no somos felices y ella quiere tan poco 😊 le deseo tanto bien — M4r1 P4z (@iam_maripaz) August 13, 2023