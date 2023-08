El enfrentamiento directo entre Fer y Moisés en 'El Rosco' está convirtiéndose en un clásico muy destacado de 'Pasapalabra'. Los participantes no dejan de acumular victorias y cada vez están más cerca de lograr el deseado premio. En esta ocasión, ninguno de los dos tuvo un comienzo acertado. Sin embargo, Moisés parecía estar apurado y empezó a encadenar una serie de aciertos impresionante, completando su primera vuelta con un total de 20 respuestas correctas y ningún error. Fer, siguiendo de cerca, intentó igualar el ritmo, pero no pudo. Dudó en algunas de sus respuestas y no pudo hacerle frente a su rival imparable. Finalmente, Fer vio cómo su intento por llevarse el bote fallaba mientras Carlos estaba a solo una palabra de ganar 616.000 euros.

Con solo 12 segundos restantes, Moisés se enfrentó a la gran pregunta que le daría la clave del rosco y el suculento premio final. "Con la 'N', apellido del mineralogista que en 1947 recibió la medalla Roebling de la Sociedad Mineralógica de los Estados Unidos", fue la cuestión planteada. "Nekrásov", respondió Moisés. Tras un tenso silencio, Roberto Leal no validó la respuesta, ya que la solución correcta era "Niggy". ¿Quién será el ganador? Ya hemos vivido situaciones similares con otros participantes en el pasado. Antena 3 suele anunciar con anticipación el día en que uno de los concursantes se lleva el premio final. De hecho, muchos espectadores ya conocen este "truco" y no se dejan impresionar por los "cebos" que el programa deja en sus redes sociales. "Fer fallaba hoy en #Pasapalabra813 en su intento por llevarse el bote, mientras que Moisés estaba a tan solo una palabra de ganar 616.000 euros. ¿Lo habrá conseguido?", tuiteaba el programa. "No, si lo hubiera ganado, habríais anunciado el programa desde el domingo a las 23:30", respondían varios espectadores.