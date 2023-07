Los hay quien tienen más o menos tacto para decir las cosas, pero el de Claudia y Diego ha sido uno de esos casos donde la empatía ni está ni se le espera. Las redes sociales han criticado contundentemente la actitud de la murciana, que ha dado rechazado a su cita en 'First Dates' dándole un motivo que a muchos hubiera hundido en la miseria.

Al principio del programa, Claudia (una esteticien murciana con raíces brasileñas) que se definió como explosiva y que llegó al programa de Carlos Sobera buscando a un hombre cariñoso, caballero y honesto que se pareciera físicamente a una mezcla entre el presentador y Matías.

Por su parte, Diego es un hombre de 47 años que ha pasado por un cáncer de colón y que está volviendo a buscar el amor "después de 37 quimios y 55 kilos menos" y "echándole alegría a la vida, que el lo que tengo".

Desde el primer momento, Claudia ha comentado a cámara que Diego le parecía guapo, aunque reconocía que no le agradaba su físico. En concreto, valoró que "el cuerpo no le acompaña".

Más allá de la falta de atracción de la murciano brasileña hacia el alicantino, al comienzo de la cita han tenido un encontronazo por culpa de una malentendido. Él ha comentado que al estar soltera estaba más, "suelta" y ella se ha "puesto a la defensiva" al interpretar que Diego estaba insinuando que en pareja estaba más controlada: "Soy una mujer independiente y a mí no me controla ni Dios".

Ambos han tenido tiempo de hablar sobre sus relaciones previas: Diego ha confesado que estuvo en una relación larga que duró diez años, pero que se rompió cuando le engañaron por lo que ahora se había vuelto desconfiado.

Al llegar el momento del postre, Claudia ha dicho que ella "se cuida mucho" a lo que Diego ha confesado que se había quitado 55 kilos. Es en este momento cuando ha llegado el hachazo a la autoestima del pobre alicantino: "Y más que te tienes que quitar. Te vas a encontrar espléndido. Yo creo que una persona se tiene que cuidar".

Cuando han tenido que confirmar si querían o no una segunda cita, Claudia le ha dicho a Diego que aunque es "encantador, majísimo" además de "súper noble" y "un hombre sencillo", no se sentía atraída por él por el físico: "Como amigos sí, pero como pareja ahora mismo no".

Acto seguido, ha seguido insistiendo en la necesidad de que Diego adelgazara: "Tienes que empezar a cuidarte mucho más. Bajar diez kilos. Yo quiero que tú me prometas que te vas a cuidar más".

Entonces ha sido el momento en que Diego ha confesado que ha pasado por un cáncer de Colón y que, gracias a eso, tiene muy claro qué quiere y cuáles son sus límites. La murciana se ha quedado a cuadros y le ha reiterado que ahí tiene una amiga para lo que necesite.