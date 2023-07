Bertín Osborne ha vuelto a romper su silencio tras la última aparición de Chabeli Navarro en 'Fiesta de verano'. El artista envió este pasado lunes un nuevo comunicado al programa 'Así es la vida' en el que puntualizó algunos detalles de su relación con la exparticipante de 'MYHYV'.

"Entre agosto y noviembre de 2021, tuve no más de tres o cuatro encuentros con la señorita Chabeli Navarro. Al poco tiempo de uno de los últimos encuentros, me llamó por teléfono para decirme que estaba embarazada. Al principio pensé que era una broma de mal gusto. Evidentemente, me enfadé bastante. Le dije que era absurdo, que lo pensara, que no podíamos ni estaba dispuesto a tener un hijo con el tipo de relación que habíamos tenido", aseguró Osborne en este escrito que leyeron en el programa vespertino de Telecinco.

En este comunicado, el cantante afirmó que, unos días después de esta conversación, una persona cercana a Chabeli Navarro le dijo que ella "mantenía una relación estable con otra persona": "Una vez pasado el enfado inicial, la llamé para decirle que la ayudaría y apoyaría en lo que decidiera y que, por supuesto, haría la prueba de paternidad y si el hijo era mío, asumiría todas mis responsabilidades para con él y con la madre".

"Chabeli, con una intervención de su letrada, abogada de reconocido prestigio, realiza una declaración ante notario el 18 de noviembre de 2021 en la que afirma: 'Su voluntad firme de que se cese cualquier intromisión a la ida privada, dignidad e imagen de don Norberto Ortiz Osborne, pues la señora Navarro Márquez es consciente del daño moral provocado y que quiere comprometerse en hacer todo cuanto esté en su mano para que cese cuanto antes las informaciones'", continuó el escrito.

"'Que la señora Navarro manifiesta expresamente no poder asegurar quién es el progenitor'. 'La señora Navarro reconoce que el señor Osborne la ha animado, en todo momento, a seguir adelante con el embarazo, apoyándole de manera altruista y generosa, especialmente cuando ha tenido conocimiento de que ha perdido su trabajo, tiene una hija a su cargo y su economía es precaria. La señora Navarro está agradecida a la atención recibida en todo momento por don Norberto Ortiz Osborne, quien siempre le ha otorgado un trato respetuoso'. Estos son algunos de los puntos más relevantes del acta notarial", sentenció.