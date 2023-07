Que Silvia Intxaurrondo desmontara en directo los bulos de Alberto Núñez Feijóo en 'La hora de La 1' no ha sentado nada bien en el Partido Popular. Horas después de la entrevista en TVE al candidato a la presidencia del Gobierno, Esteban González Pons escribió un duro tuit en el que carga contra la televisión pública cuestionando la independencia y profesionalidad de sus trabajadores.

"Creo que RTVE va a perder las elecciones. Y espero que al día siguiente dimitan los dirigentes de ese partido, como se hace en todos los partidos cuando pierden las elecciones a las que se presentan. Mejor no ir. Yo ni la veo ni voy", manifestó el eurodiputado del PP.

Para defender la labor de RTVE y de sus profesionales, Xabier Fortes no pasó anoche por alto las acusaciones de González Pons. En 'La noche en 24 horas', el presentador reaccionó de esta forma a las palabras del político popular: "Si no nos ve, pues lo siento mucho por usted. Creo que usted se lo pierde. Además, no creo que sea muy recomendable para un dirigente político no ver una televisión con la trascendencia que tiene TVE".

🗣️ @xabierfortes abre los ojos a esa persona de un partido que ve otros partidos donde no los hay.#SinPeriodismoNoHayDemocracia #Lanoche24h pic.twitter.com/K7ZhXBOwIz — Juan Martín Fdez. (@jumafe87) July 17, 2023

"Incluso aunque usted crea que nosotros manipulamos o que nos dedicamos todo el tiempo a manipular. Incluso a pesar de eso, debería vernos. De hecho nos ve, si no, no hubiera colocado ese tuit", continuó diciendo antes de defender que la Corporación pública no es "ningún partido político", a diferencia de lo que piensa Pons: "Somos una televisión pública de profesionales, de periodistas. A veces acertamos y a veces nos equivocamos".

En este sentido, Fortes aprovechó para defender la aplaudida labor que realizó Intxaurrondo en el magacín matinal de La 1: "Hoy, en concreto, nuestra compañera Silvia Intxaurrondo ha hecho lo que tiene que hacer un periodista". "Un político al que estaba entrevistando, en este caso el presidente del PP, ha dicho datos falsos. Y ella se los ha rebatido con absoluta serenidad, así es como tiene que comportarse un periodista", zanjó el gallego.