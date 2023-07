Alberto Núñez Feijóo y Silvia Intxaurrondo es muy probable que no esperasen que su entrevista diera para tanto. La periodista no dudó en señalar algunas de las mentiras que el líder del Partido Popular lanzó durante su entrevista en 'La hora de La 1' en la mañana del 17 de julio. Sin embargo, muchos han tachado este impecable ejercidio periodístico de sectario, llegando incluso a criticar a TVE de forma bastante grave.

Esteban González Pons, vicesecretario general del Partido Popular, escribía estos en su perfil de Twitter tras el encuentro entre la periodista y el político: "Creo que RTVE va a perder las elecciones. Y espero que al día siguiente dimitan los dirigentes de este partido, como se hace en todos los partidos cuando pierden las elecciones a las que se presentan. Mejor no ir. Yo ni la veo ni voy".

Creo que @rtve va a perder las elecciones. Y espero que al día siguiente dimitan los dirigentes de ese partido, como se hace en todos los partidos cuando pierden las elecciones a las que se presentan.

Mejor no ir. Yo ni la veo ni voy. — González Pons (@gonzalezpons) 17 de julio de 2023

Esta crítica frontal contra la televisión pública de todos los españoles no ha gustado nada a la Asociación de la Prensa de Madrid, que ha emitido un comunicado en el que rechaza cualquier manifestación política que menosprecie la labor de los periodistas: "Los políticos tienen derecho a opinar y criticar a su vez a los periodistas y medios de comunicación, pero no a tratar de desprestigiarlos por realizar su trabajo, que incluye en numerosas ocasiones la petición de explicaciones a los líderes de las formaciones políticas, ya estén en el Gobierno o en la oposición".

"La APM no desea interferir en la campaña electoral que vive España en estos momentos, pero no puede dejar de denunciar mensajes como el emitido en su cuenta de Twitter por el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, calificando a RTVE como partido político, después de que el presidente del PP y candidato a La Moncloa, Alberto Núñez Feijóo, pasara por momentos de incomodidad al tener que responder a las preguntas de la periodista del medio Silvia Intxaurrondo sobre sus afirmaciones acerca de la subida de las pensiones", continúa el comunicado, que no duda en defender la gran labor de Silvia.

La parte final del comunicado "recuerda a todos los políticos que la labor de los periodistas de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, es ofrecer a sus lectores la mejor información posible y, en el caso de las entrevistas a los candidatos de uno u otro signo, indicar, si las hubiera, las contradicciones que se pongan de manifiesto en sus discursos".