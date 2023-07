Telecinco emite, a partir de las 22:00 horas, 'La vida sin filtros'. Son muchas las personas que por distintas razones quieren transformar su imagen para satisfacer altos niveles de exigencia o encajar en el canon de belleza actual. El programa arrancará con el testimonio de la brasileña Jessica Alves, conocida popularmente como la Barbie humana, que desde joven empezó a someterse a operaciones de cirugía estética para mejorar su aspecto contabilizando más de un centenar de intervenciones. En esta entrega, el programa incluirá las intervenciones de Alessandro Lequio; Ágatha Ruiz de la Prada, diseñadora de moda y empresaria; Ángela Ponce, modelo sevillana y la primera mujer transexual en coronarse como Miss Universo España en 2018; María Velasco, psiquiatra y escritora; el cirujano Ángel Martín, fundador y director médico de la clínica Menorca; y Celia Blanco, periodista, escritora y locutora de radio española.

Antena 3 apuesta, a partir de las 22:10 horas, por la película 'Wonder Woman 1984'. Son los años 80. Un futuro muy distinto al que había conocido, y en el que Diana Prince (Gal Gadot) echa en falta a compañeros del pasado. En este nuevo capítulo, la princesa de Themyscira entablará amistad con Barbara Ann Minerva (Kristen Wiig), una arqueóloga que trabaja para Max Lord (Pedro Pascal), megalómano empeñado en recopilar artefactos antiguos con la creencia de que estos le harán tan poderosos como un Dios. Cuando de forma sorprendente e inesperada Steve Trevor (Chris Pine) vuelva a la vida, Diana deberá hacer frente a Minerva, que se ha convertido en la peligrosa villana Cheetah tras vender su alma a una poderosa deidad. Esta segunda entrega de las aventuras de Wonder Woman, la superheroína de DC Comics creada por William Moulton Marston, es la continuación de la película Wonder Woman (2017).

Jennifer López y Jane Fonda, frente a frente en La 1

La 1 emite, a partir de las 22:05 horas, la película 'La madre del novio'. Después de acabar harta de citas a ciegas, Charlotte 'Charlie' (Jennifer Lopez) pensaba que nunca encontraría al hombre de su vida hasta que conoció a Kevin Fields (Michael Vartan), del que está locamente enamorada. La relación entre ellos es cada día mejor y ya están haciendo los preparativos de la boda cuando aparece Viola (Jane Fonda), la madre de Kevin. Acaban de despedir a Viola del trabajo porque, según sus jefes, es ya mayor para seguir siendo presentadora de televisión. Destrozada y hundida, no está dispuesta a perder a su pequeñín también. Por ese motivo, se convertirá en la peor pesadilla de Charlie con el objetivo de que se rinda y termine con Kevin. Mientras su ayudante apoya a Viola en sus locos planes, Charlie decide acabar con esto y ambas se verán envueltas en una feroz batalla para demostrar quién es la más lista y fuerte.

Tom Cruise es Ethan Hunk en Cuatro

Cuatro apuesta por el cine con 'Misión Imposible: Nación Secreta' desde las 22:00 horas. Con la FMI disuelta y Ethan Hunt abandonado a su suerte, el equipo tiene que enfrentarse contra el Sindicato, una red de agentes especiales altamente preparados. Estos grupos concienzudamente entrenados están empeñados en crear un nuevo orden mundial mediante una serie de ataques terroristas cada vez más graves. Ethan reúne a su equipo y une sus fuerzas con la agente británica renegada Ilsa Faust, quien puede que sea o no miembro de esta nación secreta, mientras el grupo se enfrenta a su misión más imposible hasta la fecha.

Por su parte, laSexta escoge la divulgación con 'laSexta Xplica!' a partir de las 21:45 horas. José Yélamo entrevista al ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, a una semana de las elecciones generales y en medio de la polémica por las censuras de obras en algunos ayuntamientos españoles como por ejemplo en Valdemorillo, en Madrid, donde, tras la llegada a la concejalía de Cultura de la miembro de Vox Victoria Amparo Gil Movellán, se canceló la obra Orlando, de Virginia Woolf. Además, el programa analiza con un nutrido grupo de expertos todas las claves de una campaña que entra en su recta final. Finalmente, el espacio da voz a los ciudadanos y ciudadanas para intentar aportar luz a la pregunta de si la economía española va o no como una moto, tal como afirmó Pedro Sánchez, el candidato del Partido Socialista Obrero Español a las elecciones generales, en el cara a cara que tuvo con Alberto Núñez Feijóo, el candidato del Partido Popular a los comicios.