A poco más de una semana para que se celebren las elecciones generales, Yolanda Díaz ha acudido esta mañana a 'Espejo Público' para concederle una entrevista a Susanna Griso. Durante su intervención en el magacín matinal de Antena 3, la líder de Sumar ha compartido sus impresiones sobre el cara a cara que mantuvieron el pasado lunes Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, un encuentro que a su juicio dejó mucho que desear: "España no estaba en ese debate".

La vicepresidenta segunda del Gobierno no se ha quedado ahí y ha definido el debate organizado por Atresmedia como "el peor de la democracia" por varios motivos: "Es un debate repetido, que mira al pasado. Dos hombres discutiendo sobre cosas de políticos, no estaban los problemas de la ciudadanía. Solamente hubo ruido, interrupciones y, si me permiten, hasta mala educación. No hubo una propuesta para nuestro país".

Díaz también ha criticado la postura que adoptó Feijóo en dicho encuentro: "Mintió reiteradamente con todos y cada uno de los datos que mostraba. O miente o adolece una profunda ignorancia". "Es muy grave que una persona que quiere ser presidente del Gobierno mienta ante la ciudadanía española", ha insistido ante una Susanna Griso que mostraba una opinión distinta: "¿A qué mentiras se refiere? Hemos hecho la verificación y en todo caso hubo medias verdades por parte de ambos candidatos".

💬 “Feijóo mintió en el debate. No votaron a favor de la revalorización de las pensiones. Igual que no votaron a favor de los ERTEs ni de la reforma laboral. A los señores del PP no les importan las vidas de la gente.”



Para resolver las dudas de la presentadora, la invitada ha pasado a enumerar algunas de las "mentiras" que propagó el líder del PP ante los casi 6 millones de espectadores que conectaron con el programa: "Señora Griso, le puedo garantizar, que yo estaba allí, que no votaron a favor de la revalorización de las pensiones".

"El PP no ha votado a favor de los ERTE. Si es por el PP, señora Griso, las empresas españolas y 3.600.000 trabajadores y trabajadoras hubieran visto cómo su vida se descuartizaba. No han votado a favor. Se lo dice alguien que ha hecho 18 grandes acuerdos sociales con la patronal", ha subrayado Díaz.

Lejos de quedarse ahí, ha continuado de forma clara y contundente con su discurso, muy compartido en redes sociales durante la mañana de hoy: "No han votado a favor de la reforma laboral, no han votado a favor del salario mínimo. Puedo seguir así hasta mañana". "Les da igual su país, están en una estrategia electoral. Afirmar lo que ha afirmado el señor Feijóo es muy grave, una persona que quiere ser presidente del Gobierno no puede mentir", ha recalcado.