Sin duda, 'Pasapalabra' es uno de los programas con más audiencia y recorrido de la televisión en España: aunque este formato se reproduce en múltiples países, el tirón en nuestro país desde hace años es insustituible. Tras perder los derechos de emisión, Telecinco (antigua cadena en la que se emitía el concurso) ha intentado llenar esa franja horaria con múltiples opciones, incluido un show similar llamado '25 palabras', pero no ha conseguido hacer sombra al gran gigante conducido por Roberto Leal.

El pasado mes de marzo, 'Pasapalabra' conquistó la cumbre de su trayectoria: tras meses de rivalidad entre Orestes Barbero y Rafa Castaño y un bote acumulado de más de dos millones de euros, el formato hizo historia de la televisión con una cuota de pantalla insólita para este tipo de programas.

Tras la marcha de ambos gigantes a favor del sevillano, el juego ha vivido un periodo de barbecho por el que han transitado múltiples concursantes hasta que por fin ha dado con un par a la altura en rivalidad y tirón mediático de la dupla Orestes-Rafa.

Aunque llevan poco menos de dos decenas de enfrentamientos, la disputa entre Moisés y Fer parece haber tomado camino para sustituir a la de sus predecesores. Ambos son los flamantes aspirantes a un bote que ya acumula más de medio millón de euros.

Moisés lleva algunos programas más que Fernando, pero ambos están bastante equilibrados: Moisés cuenta con 19.200€ acumulados en 26 programas, mientras que Fer ya lleva 9.600€ en 20 intentos. Sobre su compañero, el compostelano ha dicho que "lo veo muy preparado. Me acuerdo de haberlo visto concursar hace muchos años y bueno pues se me escapó alguna palabra que no se puede decir en televisión cuando lo vi".

Tras un comienzo aceptable, completando siete palabra de golpe, Moisés se ha atrancado y ha pasado su turno a Fernando, que ha completado la primera vuelta con unos impresionantes 20 aciertos. Después, ha vuelto a ceder la palabra al riojano que ha conseguido ponerse en un empate.

Fer ha entrado en varios callejones sin salida, pronunciando el 'Pasapalabra' en varias ocasiones y dando la oportunidad a Moisés de arriesgarse y completar los 22 aciertos. Después de esto, ha elegido plantarse para obligar a su contrincante a enfrentarse a los términos que le quedaban o retirarse: "Lo que tenía seguro ya lo he dicho, entonces, tengo dudas en todo. Lo sensato sería plantarse con dos aciertos más".

Al final, Fernando ha llegado a completar los dos aciertos que le quedaban, quedándose en empate un día más contra Moises.