No todos han sentido alegría por el anuncio de la boda de Kiko Hernández y Fran Antón. Después de que soltase la bomba en pleno directo, Marta López rompió a llorar este jueves en el plató de 'Sálvame' al ser consiente de que no iba a estar en el día más especial de uno de sus mejores amigos y padrino de uno de sus hijos.

"Me alegro por él pero lo estoy pasando mal porque, si es verdad, que no lo sé, es como me hubiese dado cuenta de que ya no tengo nada que ver con Kiko. No es ser dura. Me da pena", afirmó la colaboradora antes de derrumbarse y recibir el cariño de sus compañeros: "Qué me alegro mucho por él. Te lo juro".

"Mi dolor es que nunca me imaginé que Kiko se fuese a casar y yo no fuera estar en la boda", contestó posteriormente a una pregunta realizada por Lydia Lozano, siendo consolado por un Valldeperas que aseguró que podría haber más de una celebración.

La empresaria también admitió que su relación de amistad con Kiko Hernández no es la misma desde hace un año: "El amor y el cariño que siento por él no ha cambiado. Puede ser que hayamos estado más distanciados pero jamás me imaginé que se fuese a casar y yo no estar ahí".

"Está claro de que si no estoy ahí ya no le importo, ¿entiendes? Están sus amigos ahí", prosiguió López, asegurando que le llamaría después y que conoce a Fran Antón: "Me lo presentó el día que fui a verle al teatro".