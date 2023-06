Paula Usero se abrió en cuerpo y alma con Máximo Huerta durante su paso por 'La vida al Màxim', su nuevo programa en À Punt. La actriz de series como 'Amar es para siempre' y 'Luimelia' recordó en su conversación con el escritor el acoso escolar que sufrió durante su infancia, uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Sufrí mucho bullying durante muchos años y ahí fue mi primer contacto con una psicóloga", empezó diciendo la intérprete en el espacio de la televisión pública valenciana.

La actriz recordó un capítulo concreto de este acoso que vivió cuando acudía a sexto curso de primaría, etapa escolar en la que fue escogida como integrante de la corte de honor de la fallera mayor infantil de València: "Las niñas de mi clase escribieron una carta a la directora para pedir que repitiera curso porque no estaba yendo a clase. Lo que no sabían es que, cuando fui de la Corte de la Fallera mayor infantil de Valencia, mis actos comenzaban a las 7 de la mañana, pero yo me levantaba a las 4 o las 5 para estudiar y hacer deberes con mi madre".

“No tuve apoyo de los profesores que veían a una niña sola a la que estaban pegando e increpando... Ningún profesor pudo hacer nada. No pudieron o no sabían. Quiero pensar que no sabían”, intentó justificar la entrevistada, considerando que les "faltaban herramientas" y añadiendo también que dudó si hacer un coloquio en su antiguo centro porque estaba "dolida": "Sentí mucho dolor y soledad".

Al ser preguntada por Huerta si sus profesores miraron para otro lado ante esta situación, Usero aseguró que esa cuestión había que hacerla a ellos, desvelando también las medidas que tomaron sus padres: "Cuando fueron conscientes de la magnitud, me cambiaron de colegio".

"En aquel momento, ganaron los malos. Ahora no sabría que decirte. No sé si es venganza pero estoy orgullosa de que lo que he conseguido. He logrado que de una niña muy triste y muy sola durante muchísimos años haya renacido en una persona que va a terapia, que intenta estar sana mentalmente, que es honesta, buena, generosa... Cuando era pequeña, no podía imaginarme que fuera la mujer que soy ahora, y eso me encanta", añadió la actriz.