Madonna es uno de los referentes musicales de la cultura pop: una ídola que ha trascendido más allá de sus canciones para convertirse en un faro para muchas artistas que consolidan su carrera en la escena actual como Tokischa, con quien relanzó en 2022 el tema 'Hung Up'; o Sam Smith, con quien tiene apunto una colaboración que espera estrenarse en los próximos días.

La estadounidense sigue dando que hablar, recordando constantemente que a sus 64 años sigue siendo una voz polémica y con sonido propio: esta semana ha vuelto a conmocionar al mundo con un vídeo de TikTok donde aparece bailando al ritmo de su próxima canción con Smith y que ha cosechado 50.000 'me gusta' en cuestión de horas.

Madonna irrumpe por sorpresa en un medio Español

Sin aviso, sin planificación y de una forma tan atrevida como a la que siempre nos tiene acostumbrados: Madonna apareció por sorpresa el pasado 5 de junio en el programa 'La Resistencia' cuando David Broncano entrevistaba a la también cantante Tokischa, que acudió al plató de Movistar Plus+ para conversar con el presentador y su audiencia sobre sus sonados éxitos musicales con Rosalía, J Balvin o Ozuna.

La rapera de 26 años tiene una polémica relación con Madonna, con quien se ha besado en varias ocasiones (como ya ocurrió con Britney Spears) y con quien comparte el tema 'Hung Up on Tokischa'.

En su momento, la dominicana aclaró con respecto a Madonna que "ella me agrada, me gusta; yo le agrado, le gusto y tenemos una buena conexión" además de que su relación era romántica y ambas estaban teniendo "un momento dulce, bonito".

Madonna y Tokischa han iniciado una relación amorosa. pic.twitter.com/3h7CvquEs2 — La Comadrita (@lacomadritaof_) 12 de septiembre de 2022

Lo sucedido el pasado lunes en La Resistencia solo confirma la estrecha relación entre ambas artistas: en medio de la conversación con Broncano, Tokischa recibió una inesperada llamada de Madonna. La intérprete de 'Linda' o 'Delincuente' no dudó en coger el teléfono e iniciar una conversación con ella para aclararle que se encontraba en medio de una entrevista para un programa en Español.

Al presentador, a quien al principio le costó hacerse a la idea de lo que estaba ocurriendo delante suya, tuvieron que demostrarle la veracidad de la persona al otro lado del teléfono con la estrategia más sencilla: cantando una canción. Así, la estadounidense se lanzó a interpretar por teléfono y en directo el que puede ser su tema más reconocido en España, 'La isla bonita'.

'La isla bonita', una canción incluida en el tercer álbum de estudio de Madonna, True Blue lanzado en 1987 habla de San Pedro, en la isla Ambergris Caye de Belice y cuenta con unos versos en español. Además, en el videoclip del tema se puede ver a la propia artista vestida con un traje de flamenca.

Tras esta inesperada situación, el jienense se apresuró a cambiar al inglés para invitar a Madonna al programa e incluso prometerle que le exprimiría un zumo de piña con sus propias manos y directamente a su boca si hacía falta. Insistiendo en que haría todo lo necesario para que la artista viniera a España para participar en La Resistencia, Broncano aseguró que "If you come here, whatever you want i can do it" a lo que la reina del pop contestó: "That's what i wanna hear from a man".