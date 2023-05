Las oficinas de Telecinco son todo un polvorín: desde que el pasado 5 de mayo se descubriera que Mediaset apartaba a 'Sálvame' para dar el espacio de las tardes a Ana Rosa Quintana, el mes ha sido todo un ir y venir de noticias y anuncios.

A los pocos días de publicarse la exclusiva de El Mundo, Mediaset confirmaba que efectivamente Unicorn Content, la productora que dirige la presentadora de 'El programa de Ana Rosa', será la encargada de producir el nuevo formato televisivo que después del verano cogerá el testigo de 'Sálvame'.

Entre las noticias que han sacudido el tablero desde entonces está la de retrasar el fin tanto de 'Sálvame' (que se pospone al 23 de mayo, coincidiendo con el aniversario de la muerte de la histórica colaboradora Mila Ximénez) como de 'Supervivientes', ambos programas presentados por Jorge Javier Vázquez.

La sorpresa llegó realmente cuando el conductor de ambos programas no se presentó en el plató la semana pasada: sus compañeros, María Patiño en 'Viernes Deluxe' y Carlos Sobera en 'Supervivientes' lo disculparon por encontrarse indispuesto.

Días más tarde, Mediaset ha anunciado la baja temporal del periodista por prescripción médica y le ha deseado "una pronta recuperación" en un comunicado. En el historial clínico de Jorge Javier hay un ictus que sufrió en 2019 y que le hizo pasar por quirófano, demás de un edema pulmonar que padeció durante un viaje a Perú.

Mientras que el catalán se retira temporalmente de Telecinco, Ana Rosa volvía más fuerte que nunca: el mismo día que Mediaset comunicaba la baja de Jorge Javier, Ana Rosa regresaba a su matinal: "Dije que me iba a tomar tres días y me he tomado alguno más, pero lunes y martes ya los he dedicado no a planchar, que ya había planchado bastante, si no que he aprovechado a hacerme mis revisiones anuales. Ya saben que cuando uno tiene cáncer, hay que estar siempre pendiente de lo que pasa".

La presentadora ha dado buenas noticias a sus seguidores: "Tengo que comunicar que todo ha salido estupendamente" y ha retomado el programa con total normalidad condenando las conductas racistas que sufrió Vinicius en el Mestalla.