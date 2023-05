Recién expulsado de 'Supervivientes 2023' y estando en el punto de mira por su polémica relación con Yaiza Martín, Ginés se convertía en uno de los personajes más esperados para ser entrevistado en el 'Deluxe'. Tras convertirse, inesperadamente, en uno de los grandes protagonistas del 'reality' de supervivencia, su llegaba a España también iba estar repleta de aclaraciones por parte del rey de los bocadillos.

El 'Deluxe' prometía ser uno de los más candentes que se recuerdan, y no fue para menos, el programa reunió en un mismo programa a su exmujer Isabel, a su hija Laura, a Yaiza Martín, y los presuntos amantes de esta. Sin duda, las expectativas se quedaron cortas con todo lo que ocurrió durante el transcurso del programa de corazón.

Aunque ya se podía intuir, la relación entre Yaiza e Isabel no es precisamente buena, y Kiko Hernández demostró que este hecho es cierto. Durante un corte de publicidad, Yaiza hizo un sin fin de gestos despectivos sobre el físico de Isabel, algo que evidentemente la aludida negó.

"Durante la publicidad, Yaiza le estaba haciendo a esta señora así", haciendo referencia al exceso de peso que tiene Isabel. El colaborador pidió al realizador recuperar las imágenes no mostradas no sin antes preguntar al público sobre la veracidad de estos hechos. El público no dudó en asentir ante la verdad sacada a la luz por el colaborador.

Yaiza negó rotundamente los hechos por los que estaba siendo acusada. La polémica pareja de Ginés confesó que estaba haciendo un gesto al realizador por el aparato de sonido que llevaba junto a su cuerpo: "¡Venga ya, venga ya, que ni la miro, que yo ni la miro!", exclamó mosqueada: "Si te sientes aludida, es tu problema. Es la primera vez que te veo y va a ser la última. No me busques, que a mí no me vas a encontrar".