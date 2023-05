Mediaset acaba de terminar una semana histórica: el pasado miércoles 3 de mayo consolidó su absorción con MFE - MediaForEurope y su salida oficial de las cuatro bolsas españolas. Días después, el viernes 5 de mayo, anunciaba la cancelación de 'Sálvame', que acababa de celebrar catorce años de emisión bajo el paraguas de Telecinco.

A la luz del lunes, los fans del programa presentado por Jorge Javier Vázquez se han despertado con la terrible confirmación de que, en efecto, las noticias de Mediaset tras la salida de Paolo Vasile y el nuevo liderazgo de Borja Prado no han sido un mal sueño, y que Ana Rosa Quintana se pasará a la parrilla de la tarde en Telecinco para sustituir a 'Sálvame' a partir de septiembre.

El principio del fin para Sálvame comenzó con la reciente imposición de un nuevo código ético que 'capó' la emisión de muchos contenidos, como las opiniones o comentarios políticos, la crítica a otros programas o compañeros de Mediaset además de la recomendación de no hablar de ciertas figuras como Bárbara Rey, Kiko Rivera o Rocío Carrasco que hasta la fecha habían sido eje de la mayoría de 'salseos' que se comentaban durante el programa.

Mediaset toma una decisión sobre 'Supervivientes'

Con una cuota del 16.1% 'Supervivientes: Conexión Honduras' sigue batiendo récords para Telecinco, manteniéndose líder semana tras semana en su franja horaria con más de 1.5 millones de espectadores y habiéndose posicionado como el programa más visto del pasado domingo 7 de mayo en televisión después de la final de Carlos Alcaraz en el Mutua Open de Madrid emitido por Televisión Española.

En su último capítulo, se consolidó la expulsión definitiva de Diego Pérez, completando la unificación de Jaime Nava y Artur Dainese a la convivencia después de 56 y 42 días aislados. El sexto eliminado de la temporada explicaba su situación tras conocer el veredicto: "pedí perdón a Asraf por no ser claro, pero sin mis principios de lealtad de amigo, en este caso el conflicto era con la pareja de un amigo y soy así, no voy a cambiar. Lo haría una y mil veces y me voy con la cabeza bien alta".

Ahora, con el fin de 'Sálvame' que se perpetuará el próximo 16 de junio, Mediaset ha tomado una polémica decisión desvelada por la cuenta 'Algo Pasa TV': y es que las emisiones de la isla no terminarán cuando estaba previsto, a principios de junio, sino que se alargaran dos semanas más de lo previsto, convirtiendo a esta última temporada 22 en una de las más larga de la historia del programa.

La determinación de Mediaset de estirar las audiencias de 'Supervivientes' todo lo posible parece una consecuencia necesaria ante la cancelación de 'Sálvame' que, si bien llevaba meses perdiendo espectadores, seguía liderando su franja horaria con un promedio de 1.215.000 de espectadores y un 13% medio de cuota de pantalla.