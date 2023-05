Risto Mejide aprovechó este jueves una conexión en directo con Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, para pedirle explicaciones por el uso indebido de unas imágenes de 'Todo es mentira'. El presentador trasladó su queja después de que el partido utilizara un fragmento del programa de Cuatro en uno de sus vídeos para la campaña electoral.

"Tengo que decir que hay un presunto robo perpetrado por el PP, y aquí voy a ser muy tajante", comenzó diciendo Risto en tono serio: "En este medio en el que nos encontramos, y del que conoce perfectamente las reglas el PP, hay una serie de normas e incluso de leyes en última instancia. Cuando uno utiliza una imagen de quien sea para publicidad (...) o para propaganda; es decir, un partido político, debe seguir esas reglas".

Después de dar paso al vídeo de la polémica, en el que aparece Marta Flich afirmando que Ayuso "ha arrasado", Risto explicó que el PP no se puso en contacto con el departamento comercial de Mediaset España para adquirir dichas imágenes: "Me han confirmado que no han sido compradas".

"En segundo lugar, he cotejado con mi compañera Marta Flich si había cedido o autorizado al uso de su imagen", continuó diciendo antes de que la propia copresentadora respondiera con un contundente "no". "En ese caso, señor Serrano, ustedes han robado una imagen de este programa", le espetó a su invitado.