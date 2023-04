Jorge Javier Vázquez es una de las figuras más conocidas de la televisión española: nacido en Badalona, España, el 25 de julio de 1970. Es conocido por su trabajo en diferentes programas de televisión, como "Sálvame", "Gran Hermano" y "Supervivientes". También ha presentado programas de radio y ha sido escritor y colaborador en varios periódicos y revistas.

De todas las figuras mediáticas, Jorge Javier puede ser una de las que acumulan más conocimientos sobre el resto de famosos. Su perfil de capitán al frente de diversos programas del corazón hace que sea una de las personas que más información maneja pero, ¿Qué se sabe sobre él?

Aunque el mítico presentador de Telecinco es una biblia sobre la vida de las 'celebritys' españolas, muy pocos conocen los detalles sobre su propia vida: más allá de su trayectoria por la televisión española, su vida privada ha sido prácticamente un misterio.

Las parejas de Jorge Javier Vázquez

A día de hoy, Jorge Javier Vázquez no tiene pareja conocida. En una entrevista con su compañero Jesús Vázquez, explicó que es "muy inmaduro en el terreno personal" y que por eso se refugia "en el trabajo". En ella reconoció que trabaja muchísimo a lo largo de su vida y que se considera "un adolescente" y que le ha "dedicado más al trabajo que a su vida".

Hasta entonces, el presentador ha hecho públicas algunas relaciones: un novio que tuvo antes de saltar a la fama; Paco, el novio que tuvo durante una década; sus affaires con dos pretendientes de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y, el último, Michael Alonso.

La conexión de Jorge Javier Vázquez con Murcia

La relación de Jorge Javier Vázquez con su madre, María Morales, es realmente pública: se la puede ver en varias publicaciones en redes sociales e incluso la menciona recurrentemente en su columna para la revista Lecturas.

Su padre, por otro lado, es una figura menos conocida: el presentador ha hablado con soltura sobre su madre y sus hermanas, pero ni rastro de su padre. Las únicas menciones que se le conocen son en contadas entrevistas o en sus memorias.

Una de las pocas cosas que se sabe del padre de Jorge Javier es su origen murciano: natural del municipio de Cieza y muy parecido físicamente al periodista, se trasladó a Badalona antes de casarse y tener a sus hijos. En 1997 falleció con tan solo 59 años por un tumor cerebral.

"Mi padre era muy estricto y severo. Conmigo fue muy duro, pero no le tengo rencor ni odio en absoluto, Me dio rabia que se muriera tan joven", explicó a Bertín Osborne en una entrevista: "No pude tener conversaciones con él, pero tampoco las eché de menos. La única obsesión de mi padre es que fuera a la universidad y lo consiguió".

La única publicación donde Jorge Javier menciona a su padre es una foto donde se puede ver a los tres y en la que reflexiona: "El señor de la americana es mi padre, pero podría ser yo porque somos clavaditos. El gordezuelo con rizos sí que soy yo y la señora es mi Mari. Nuestra Mari. Mi madre. Qué foto tan bonita".