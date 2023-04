Los espectadores de 'La Hora de La 1' han presenciado este viernes, 21 de abril, un encontronazo entre Esteban González Pons y los presentadores del magacín matinal de TVE. El vicesecretario institucional del Partido Popular ha mostrado su malestar con Silvia Intxaurrondo y Marc Sala por el debate que se estaba llevando a cabo en plató sobre la crisis de Doñana.

El invitado, que ha interrumpido un gesto que estaba haciendo con la mano al darse cuenta de que su plano ya estaba pinchado, ha adoptado un semblante serio a pesar de las risas que se escuchaban en plató por la 'pillada' que acababa de protagonizar.

"Buenos días. ¿Cómo está, señor Pons?", ha comenzando preguntándole Sala sin esperarse el corte que estaba a punto de recibir. "Muy bien, muy feliz con la pluralidad de su tertulia", ha ironizado el político popular.

"Bueno, no sé cuánto rato lleva escuchando, pero ahora iremos entrando en materia", ha apuntado el presentador para dar a entender que se estaba dando voz a todo tipo de argumentos. Sin embargo, González Pons ha mantenido su postura: "No, la he escuchado todo el rato y me ha sorprendido que, más o menos, todas las opiniones iban en la misma dirección".

En ese instante, una colaboradora ha intervenido para frenar al invitado: "No nos has escuchado bien entonces. Has estado distraído, Esteban". "No, si ya sé que es una tertulia muy plural", ha comentado el aludido, que lejos de calmar los ánimos, ha adoptado una actitud todavía más tensa: "¿Qué tengo que decirles? ¿Respondo a todos a la vez o me hace usted una pregunta?".

Aunque Sala e Intxaurrondo han conseguido reconducir la entrevista, la conversación ha estado marcada por varios momentos de tensión hasta el momento de la despedida, que se ha producido en un tono mucho más amable. "Cada vez que hablamos con usted no podemos olvidar que además de político es escritor, y el domingo es el Día del Libro", ha recordado Intxaurrondo, unas palabras que Pons ha encajado mucho mejor: "Se lo agradezco, voy a Sant Jordi y firmaré ejemplares en Barcelona".