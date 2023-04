'First Dates' acaba de cumplir siete años y está de celebración. Entre las actividades programadas para la celebración, se ha orquestado un encuentro con periodistas donde Carlos Sobera y su equipo han comentado algunas de las cifras más significativas del programa: "9 bebés, 8 bodas, 30 peticiones de compromiso, 17.000 solteros y más de 8.300 citas".

Sobera, como director del equipo que recientemente ha pasado a estar integrado por Laura Boado tras su paso por 'La Isla de las Tentaciones', ha valorado que "Los programas tienen que sorprenderte" y que en ese sentido, su gran secreto es "el casting. La fórmula es la misma cada día, pero el resultado es totalmente diferente. Dice la leyenda que todo es un montaje, pero no es así. Mucha gente no acaba de aceptar la realidad que le rodea y necesita buscar una excusa para no aceptarlo. La gente que viene es así, aunque no guste. Esta es la España que tenemos y no es mala".

Posteriormente, en una entrevista concedida al medio Fórmula TV, Carlos Sobera reconoció que aunque los datos de audiencia son especialmente buenos debido a "su temática, que sea para buscar el amor" siempre lleva cuidado porque sabe que la televisión puede cambiar en cualquier momento y que "te consume tan rápidamente que esto puede cambiar de un día para otro".

Carlos Sobera habla de su sueldo en 'First Dates'

Una de las grandes curiosidades sobre las personas que tienen cierto protagonismo en televisión es cuánto cobran: hace tan solo unos días que el medio Público daba a conocer cuáles eran los sueldos de algunos presentadores contratados por Televisión Española como Eva Soriano o los jueces de Masterchef.

En este caso, ha sido el propio Carlos Sobera a quien se le ha escapado cuánto gana haciendo el famoso programa de citas. Él mismo ha reconocido durante la entrevista que la cifra que ingresa todos los meses en su cuenta bancaria es astronómica: "Cobro mucho, unas cantidades inimaginables. Ahora bien, me cuesta mucho trabajo", ha justificado.

Aunque el presentador no ha dicho una cifra cerrada, con más de 31 programas de máxima audiencia a sus espaldas y una trayectoria donde se ha consolidado en las cadenas más importantes de este país, Carlos Sobera ha sido incluida en programas de máxima audiencia como 'Atrapa un millón', 'Supervivientes'.

En 2016 el comunicador vasco declaró que poseía un activo superior a los 6 millones de euros.