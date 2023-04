TV-3, la cadena que emitió el polémico gag del programa ‘Està passant’, en el que se parodiaba a la Virgen del Rocío y que soliviantó a muchos andaluces, se ha pronunciado al respecto. Fuentes de la cadena pública autonómica, sin entrar a responder a las quejas de la Junta de Andalucía, la Conferència Episcopal Terraconense y la Federación de Estidades Culturales Andaluzas en Catalunya (Feac), se han posicionado en defensa de la sátira como un “síntoma de salud democrática" y han declarado a Europa Press que la cadena “ha hecho humor sobre todo y lo seguirá haciendo”. Asimismo, esas fuentes han añadido que no quieren entrar en "declaraciones y contradeclaraciones" por el gag.

Todo comenzó el jueves pasado cuando en el programa de TV-3 ‘Està passant’, la actriz Judit Martín apareció caracterizada como la Virgen del Rocío, venerada en la población onubense de Almonte, dentro de la sección ‘L’entrevista improvisada’. Algo, por lo demás, que ya había hecho en otra ocasión como La Moreneta, la Virgen más querida en Catalunya. Durante el gag, la actriz se quejaba con marcado acento andaluz de lo incómodo que era el traje que vestía: “¡Llevo 200 años sin poder echar un polvo como Dios manda!", decía. También filtreaba con uno de los presentadores del programa, Jair Domínguez. En un momento de la escenfificación, Toni Soler, director y presentador del programa, aseguraba que no sabía “qué decir para no cagarla” y reconocía: “Estamos en un campo de minas”.

Y no se equivocaba. La reacción de muchos andaluces no se hizo esperar y algunas voces insitucionales, religiosas y culturales elevaban su queja. Entre ellos, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, quien exigió a TV-3 que pidiera disculpas. “El humor es una de las señas de identidad de nuestra tierra, pero para tener gracia se hace con respeto y cairiño”, decía en un tuit. “Es una falta de respeto a Andalucía, a miles de andaluces y sus tradiciones. Espero que para pedir perdón sepan hacerlo mejor”, añadía. La respuesta a título personal de Soler no se hizo esperar. El humorista retuiteaba este mensaje con el comentario: “Te puedes esperar sentado”. Ahora es TV-3 la que ha respondido defendiendo el género de la sátira, de la que es el máximo exponente su programa ‘Polònia’.