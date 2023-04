Qué mejor momento para marcarse semejante 'murcianada' que unas horas antes de celebrarse el Bando de la Huerta. Eso es lo que ha hecho Ruth Lorenzo, que reapareció este lunes en MasterChef (TVE), como una de las exconcursantes del talent culinario invitadas para valorar junto al jurado los platos de los aspirantes.

A pesar de que el programa de La 1 suele contar con los concursantes más destacados de otras ediciones o con los ganadores, esta vez no dudó en llamar a la artista, que fue de las que menos duró en la séptima entrega de 2022: fue la tercera expulsada de entre los 15 famosos. Sin embargo, RTVE aclaró en su cuenta de Twitter que "Ruth Lorenzo es de esas personas que forman parte de la familia de MasterChef y, aunque su trayectoria en el programa no fue muy larga, dejó una huella imborrable".

La cantante apareció en la gran cocina con la bienvenida de Jordi Cruz: "Me alegro mucho de que estés aquí. Me debes clases de canto, bailes...". Ella no dudó en contestar con una 'pullita', en tono de sorna: "Estamos siempre igual, y luego eres tú el que no me llama a mí".

Fue entonces cuando le comentó también, al preguntarle por el programa Cover Night, que estaba encantada en él, "disfrutando de descubrir nuevos talentos, de la música en directo -muy importante decirlo-", así como de sorprenderse con una de sus facetas ocultas incluso para ella misma, la de presentadora. "Me está gustando mucho. Me siento esponja aprendiendo", detalló.

"¡Viva Murcia!"

En cuanto la artista se dejó ver en el prime time comenzaron a leerse los tuits de '¡Viva Murcia!', lo que parecía un presagio de la 'murcianada' de la noche en la que el programa estaba dedicado a los postres tradicionales, entre ellos el tiramisú. El secreto de este, según Ruth Lorenzo, es "un buen café y que el bizcocho se empape bien".

Llegó el momento de Jhota, uno de los aspirantes, que preparó un logrado pie de limón. El concursante se lo puso fácil a la presentadora de Cover Night, que reivindicó la importancia del fruto en Murcia y su tradición 100% huertana, precisamente en vísperas del Bando de la Huerta. No hay quien ignore que 'el sello' murciano también está en la mesa: cualquier comensal 'se delata' cuando le pone limón a cualquier plato, bien sea paella, sopa, marisco o, incluso, patatas fritas.

"El limón es nuestra vida". "Di que sí, Ruth", replicaron las redes sociales, en las que se definió a la intérprete de Dancing in the Rain (Eurovisión 2014) como "cantante, presentadora, cocinera, coach, sabia, titana, suprema". Este año, la murciana volverá a pasar por el Festival de la canción para dar los puntos de España.