Orestes Barbero, el concursante que más tiempo ha permanecido en 'Pasapalabra', ha sufrido un ataque. El burgalés, que el pasado 16 de marzo perdió el bote del concurso frente a su rival, Rafa Castaño, ha advertido de lo ocurrido a través de las redes sociales.

Orestes tuvo que abandonar hace casi un mes el programa de Antena 3 debido a que las reglas del concurso establecen que, cuando uno de los concursantes se hace con el bote de 'Pasapalabra', el otro tiene que dejar su participación. Únicamente se llevará a casa lo que haya ido consiguiendo en cada programa: en el caso de Orestes, más de 215.000 euros, dado que permaneció casi año y medio en el concurso.

Orestes, víctima de un ataque

Ahora, casi un mes después de tener que dejar 'Pasapalabra' y con el recuerdo de Orestes Barbero muy vivo entre sus seguidores, el de Burgos ha sufrido un ataque del que ha dado buena cuenta en redes sociales, concretamente en Twitter.

Allí ha sido donde uno de los concursantes más famosos y queridos de 'Pasapalabra' ha contado lo que le ha ocurrido: "Han hackeado mi cuenta de Instagram. Dejad de seguirla, por favor".

Eso ocurrió el jueves 6 de abril, Jueves Santo, y poco después del primer mensaje, Orestes advirtió que le era imposible recuperar la cuenta y pidió a sus seguidores que la denunciasen porque había perdido hasta la contraseña. Más de 100 personas le contestan comprometiéndose a hacerlo.

Han hackeado mi cuenta de Instagram arguyendo que falsa seguridad y mandando SMS a mi teléfono. Dejad de seguirla, por favor. — Orestes Barbero (@OrestesBarbsalc) 6 de abril de 2023

Mientras, la cuenta de Instagram de Orestes Barbero, en la que tenía más de 50.000 seguidores, sigue hackeada y es perfectamente visible el último mensaje subido por quien le robó el perfil al exconcursante de 'Pasapalabra'. Se trata de una publicación en la que se publicitan criptomonedas como si fuera el propio Orestes el que cantara las supuestas bondades de éstas y se acompañan de un presunto pantallazo de una cuenta corriente en la que ha ganado más de 9.000 euros con bitcoin.

Pese a que Orestes Barbero ha advertido de que no ha sido él quien ha realizado la publicación en Instagram, el post acumula casi 200 me gusta. Aún así, el de Burgos ha querido advertir a todos sus seguidores de lo ocurrido para que sepan que el mensaje no es suyo, sino de alguien que se ha apropiado de su perfil en esta conocida red social.