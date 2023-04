Jorge Javier no solo ha mostrado el nuevo rostro tras la blefarosplastia a la que se ha sometido en su nueva exclusiva. Tras adelantar el bombazo informativo relacionado con Ana Obregón, el presentador de Telecinco ha confesado que el mal momento que vivió después de que Paolo Vasile le 'castigase' por su sonado 'rojos y maricones' en 'Sálvame'.

“A raíz de lo de rojos y maricones, Paolo Vasile dejó de hablarme una larga temporada. Un par de meses. Estábamos en pandemia, él estaba viviendo en Roma y acostumbraba a enviarnos, a los que conseguíamos muy buenas audiencias, un mensaje. Tenía una relación con él y cesó. Lo pasé muy mal", asegura el comunicador.

Según comenta el presentador, esta situación llegó a su fin después de que le escribiese un email con un mensaje muy claro: "No entiendo tu silencio. Creo que llegado este momento es mejor que me vaya de esta empresa, así que, Paolo, aunque haya acabado de firmar mi contrato de renovación (estamos hablando del 2020), me quiero ir, no quiero trabajar en una empresa que se me castiga de esta manera, porque si estás enfadado conmigo lo que tienes que hacer es llamarme y echarme la bronca, pero no dejar de hablarme'. Entonces inmediatamente me escribió un correo exponiéndome las razones de su silencio e hicimos las paces".

"Estaba dispuesto a renunciar a millones de euros porque no me sentía querido. No entendía que Vasile me castigara con el silencio. Creía que me merecía otro trato y dije: Hasta aquí hemos llegado. No me gusta que me traten como un niño", continua el presentador.

Posteriormente, según recuerda Vázquez, hubo otro vaivén en su relación con el exCEO de Mediaset por un comentario que realizó sobre la comida del Hospital Zendal de Madrid: "Un sábado en el 'Deluxe' dije: Ahora la gente en vez de ir a Supervivientes, quiere ir al Zendal a adelgazar. Aclaré ese mismo sábado que no me reía de los enfermos, que hice humor sobre la mierda de comida que daban. Fue una denuncia. Paolo Vasile, que seguía en Roma, quería que rectificara otra vez el lunes. Le dije que no y eso hizo que entrara en una espiral de silencio conmigo".

"Vasile se cabreaba conmigo, no me hablaba y me echaba broncas a través de terceras personas. Se cabreó porque fuera al mitin de Ángel Gabilondo, llamó a otros para manifestar su cólera. Yo decía: Es mi vida privada”, aseguró Jorge Javier, que catálogo dichos momentos como una gran "decepción laboral": "Sufrí mucho porque me di cuenta de lo importante que era Vasile en mi vida. Es que él había forjado una relación conmigo muy fuerte a base de muchísima complicidad, muchísimos mensajes, muchísimo cariño... Y de la noche a la mañana desapareció. Y me lo hizo otra vez. Entonces, se me juntó la muerte de Mila, la decepción laboral que yo tenía y el desencanto vital. Todo eso desembocó en una crisis brutal".

Uno de los momentos que fue clave para que la relación volviese a la normalidad fue la visita que Jorge Javier hizo al despacho de Vasile cuando estaba presentando 'Secret Story': "Le dije: 'Mira, quiero que sepas que estoy pasando por uno de los peores momentos de mi vida, estoy pasando por el duelo de mi amiga del alma y estoy pasando el duelo por la figura de una persona que me ha mandado al olvido que eres tú, para mí estás totalmente desaparecido y me estás tratando de una manera que no me merezco en absoluto, porque para mí, sinceramente, eres lo más cercano que tenía a un padre. Mi padre murió cuando yo tenía 27 años y me he dado cuenta de que eres lo más cercano que tenía de un padre".

“Le dije que me quería ir, que no quería ni acabar 'Secret Story', que lo sentía mucho, pero que ya no quería estar en esa empresa, que no tenía ningún tipo de cariño hacia la empresa, que él se lo había cargado, que la comunicación era durísima, que no tenía ninguna ilusión y que no quería seguir”, relata el presentador, añadiendo que Vasile, después de no saber cómo reaccionar, le sorprendió con sus disculpas: "Perdóname, me he excedido con el castigo".

Recordando la marcha del directivo el pasado mes de diciembre, el presentador afirmó que nunca tomó la determinación de dejar Mediaset por el tipo de relación que tenía con Vasile: "Logró que todos tuviéramos una dependencia extrema, a lo largo de los años forjó un entramado emocional que hacía que dependiéramos muchísimo de él".

"Fue muy duro para mí. No puedes fomentar un tipo de relación con un empleado cercano al cariño y al amor, y repartir premios y castigos de esa manera tan absolutamente visceral. Las cosas se hablan. El silencio es lo peor que te puede suceder”, dijo el comunicador, reproduciendo la promesa que le hizo: "Me acuerdo que me dijo: 'Yo no puedo devolverte a tu amiga, pero voy a luchar por recuperar lo que he destruido".

El presentador también comenta que, en la reunión de despedida que tuvo con Vasile en su despacho, le preguntó si pasaba algo si se iba con él porque creía que su etapa en Mediaset se "acaba con tu marcha": "Me dijo: Lo elegante es que te vayas al acabar la temporada".

En sus propias palabras, Jorge Javier asegura que está "muy bien trabajando, tranquilo y me lo estoy pasando bien": "Yo no sé que va a pasar, pero yo tengo muy claro que Mediaset no es mía, que soy un empleado y que llegado el momento aceptaré lo que la cadena decida hacer conmigo".

Por otro lado, el presentador también recordó cómo fue su primera reunión con Alessandro Salem, el nuevo CEO de Mediaset, en la que ocurrió un hecho inesperado que le bloqueó por completo: "Jamás en 20 años me había pasado algo así. Me preguntó: ”¿Qué opinas?“ Me quedé blanco. Vasile jamás me pidió opinión de nada, me quedé impactado".

Aparte de esta toma de contacto, Jorge Javier también echa la vista atrás para expresar su malestar por la postura del grupo audiovisual ante los rumores de su despido: "Eché de menos que en la cuenta de Mediaset no se publicara un tuit desmintiendo aquello. Soy Jorge Javier y llevo 20 años trabajando en la casa".