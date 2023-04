'Sálvame' está viviendo este martes una tarde algo agitada en su plató. Además del bombazo que Jorge Javier anunció sobre Ana Obregón para mañana, el programa de Telecinco desveló el mensaje que Carmen Borrego recibió por parte de su marido hace unos días: "Dile a Belén Esteban que es una HDP".

Después de cebarle quitándole el nombre, Belén Esteban desveló que ese mensaje iba para ella, explotando contra el matrimonio: "Me duele de José Carlos, pero aquí se estaba hablando de un tema, pero eso es muy feo. A mí Miguel (su marido) en la vida me diría 'Dile a un compañero tuyo que es un tal'. Y todo por el tema de Belén Rodríguez, Kiko Matamoros...".

"A José Carlos lo dejas tranquilo", le dijo Carmen Borrego a Belén Esteban, que le respondió tajantemente. "¡Qué coño voy a dejarle tranquilo! Perdona, ¿quién pone ahí? Me da lo mismo (que sea un mensaje privado), está en el pantallón. A mí tu marido no me llama eso".

Lejos que el asunto se calmase ahí, la colaboradora le pidió a la hermana de Terelu Campos que le diese un mensaje de su parte: "Lo que le tienes que decir también a José Carlos es los buenos consejos que te he dado ahí fuera, y he hecho de corazón y porque te quiero. Tanto con tu hermana como con otra persona".

"Que sepas que me ha dolido lo de José Carlos, porque le tenía cariño", le dijo una Esteban casi emocionada a Borrego, que incluso le pidió el teléfono de su marido para decírselo en persona. "¿Tú ves normal y bonito es? ¿Llamar a una compañera hija de...?", continuó la colaboradora, haciendo un amago de abandonar el plató que evitó Jorge Javier.

Minutos después de este tenso momento, a la vuelta de una publicidad, Belén Esteban y Carmen Borrego se dieron dos besos en señal de paz, enterrando definitivamente el conflicto con el mensaje que José Carlos le envió a la colaboradora: "Dile que mi intención no era insultarla con el significado literal de la palabra. Le pido disculpas".

"Leacepto las disculpas. Y me ha dicho mi marido que me he pasado contigo, yo creo que no. Ahora he recapacitado y le pido disculpas", contestó Belén Esteban para concluir este tema.