Rafa Castaño acaba de hacerse con el mayor premio de la historia de 'Pasapalabra': 2.272.000 euros que, después de impuestos, se quedarán en poco menos de 1.204.160€ (un 47% del bote total). El sevillano se ha hecho con esta cantidad después de 197 programas en los que ha competido contra Orestes, que pierde y se marcha del programa pero consigue unos nada desdeñables 215.800€.

La Z de zabro ha sido la palabra que ha dado la victoria a Rafa, aunque siendo sinceros, Orestes no ha tenido directamente oportunidad de perder: el de Sevilla ha conseguido completar las 25 palabras del Rosco sin un tan solo fallo o un 'Pasapalabra'.

Con los más de un millón de euros que le quedan limpios a Rafa, ya está claro que es lo que va a hacer: cuando se batió el récord anterior del programa, cada concursante confesó a Roberto Leal y a toda la audiencia en qué iba a invertir el dinero. En el caso del sevillano, comentó que con el premio se curaría en salud: "reduce mucho tus posibilidades de infarto y enfermedades del corazón" y permite vivir "muy tranquilo".

¿A qué se dedica Rafa Castaño?

Sevillano de 33 años, el joven que ha conseguido derrotar a Orestes en el concurso más visto de la televisión y que ha conseguido llevase un premio histórico de más de dos millones de euros es periodista de profesión y socio propietario de una librería y espacio cultural desde hace cinco años: Caótica.

La librería que regenta Rafa se ubica en Sevilla, en la calle José Gestoso y se define como un "proyecto cultural sin ánimo de lucro, un espacio cooperativo siempre vivo donde el apoyo al socio consumidores es imprescindible para seguir construyendo una red de sinergia cultural".

Rafa comenzó a jugar en 'Pasapalabra' en el año 2015 y su primera gran victoria fue en 2017, cuando consiguió ganar 60.000€ tras 61 apariciones en el concurso. Tras la salida de Telecinco y la llegada del show a Antena 3, la producción del programa buscó enfrentar a dos concursantes históricos como Castaño y Barbero.

¿Quién es la pareja de Rafa Castaño?

Rafa Castaño siempre ha sido uno de los concursantes más comedidos del programa. Para empezar, el sevillano nunca ha tenido redes sociales, a diferencia de Orestes, que ya acumula miles de seguidores entre Instagram y Twitter.

Una de las preguntas que más se hace la audiencia sobre el concursante es sobre su pareja: si es hombre o mujer, cómo lo conoció y cuánto tiempo llevan juntos. Pero, aunque algunos especulan con que tiene un amor en Madrid, él todavía no ha soltado prenda sobre el asunto.

Orestes, por su parte, tampoco tiene pareja conocida y él mismo ha hecho bromas en alguna ocasión con que "no se come un rosco". Tras la publicación de una foto con otra joven en su cuenta de Instagram, los seguidores del programa comenzaron a especular con una posible relación entre Oretes y la persona que aparece en la publicación, pero el ya exconcursante de 'Pasapalabra' no ha desmentido esta información.