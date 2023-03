El primer polígrafo de Carmen Alcayde era uno de los alicientes que tenía 'Viernes Deluxe' para intentar hacer frente a la final de 'El Desafío'. La periodista, de actualidad por su enfrentamiento con Lydia Lozano durante las últimas semanas, accedía a responder las preguntas de Conchita, y explicó por qué estuvo durante años sin hablar con Jorge Javier Vázquez.

"No me acuerdo qué es lo que pasó, pero fue solo un día en cinco años. Recuerdo que estuvimos todo un programa sin mirarnos, con un dolor de cuello…", relató Alcayde. Entonces, María Patiño le preguntó si había estado varios años sin hablarse con el presentador de 'Supervivientes', a lo que la invitada respondió afirmativamente, y el polígrafo confirmó esa respuesta.

"No es que no nos hablásemos porque nos llevásemos mal, sino porque él hizo una vida, yo hice otra y no teníamos nada que ver. Yo me puse a tener hijos, él a triunfar aquí… No nos hablábamos, pero no por qué no nos llevásemos bien. Con Jorge siempre he tenido mucha química. Siempre que nos hemos visto en un pasillo, nos hemos abrazado y nos hemos reído, a pesar de que llevásemos muchos años sin hablarnos".

"Realmente cada uno ha tenido una vida muy diferente al otro. Es de esas relaciones que cuando te ves te amas y, si no, pues te puedes olvidar un poco", explicó Carmen, que quiso dejar claro que nunca ha sido amiga de Jorge, y detalló que durante la emisión de 'Aquí hay tomate' solo cenaron juntos cinco veces y compartieron un viaje.