Ana Rosa Quintana y sus colaboradores se han burlado este jueves, 16 de marzo, del audio enviado por una profesora a los padres de sus alumnos con motivo del Día del Padre. Con el objetivo de no hacer distinciones entre los distintos tipos de familia que existen, la docente en cuestión propuso celebrar "el día de la persona especial".

"Al menos, en el país en el que me he criado yo, el día de San José era el Día del Padre. Veremos lo que sucede en próximos episodios", ha comenzado diciendo Joaquín Prat: "En algunos centros no se fomenta mucho la celebración del Día del Padre para que no se creen diferencias entre familias. Pero de ahí al audio que está circulando de una supuesta profesora que anima a sus alumnos a celebrar el día de la persona especial... Hay un trecho".

Después de emitir el audio, los colaboradores han reaccionado con risas y carcajadas a las que se sumaba la propia presentadora, que también se llevaba las manos a la cabeza.

"Es más serio de lo que parece, porque refleja...", apuntaba un colaborador mientras Prat le cortaba para finalizar la frase: "¿Lo gilipollas que nos estamos volviendo?". "Esta señora, esta profesora o esta responsable de colegio... Le están llegando los mensajes que le están llegando y la gente lo interpreta como lo interpreta", ha apuntado Ana Rosa.

Otra de las tertulianas ha opinado que "estamos convirtiendo a la gente en muy sensible". "Mi impresión es que no se puede decir nada por no ofender a nadie", ha añadido, dando pie a que la presentadora ofreciera un punto de vista mucho más tajante: "No, y muy idiota".