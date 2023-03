Las decisiones del nuevo equipo de Mediaset, capitaneado por Borja Prado, están afectando de lleno a míticos programas y colaboradores como 'Sálvame' o Jorge Javier Vázquez. Sin ir más lejos, hace unas semanas se publicó un nuevo código ético que vetaba a buena parte de los habituales, entre ellos Rocío Carrasco, a quien la propia Telecinco encumbró hace años.

Algunos personajes históricos de Telecinco como el propio Jorge Javier o Belén Esteban se han revelado contra las directrices de la cúpula para que, por ejemplo, no puedan hablar sobre política u otros asuntos delicados. Todavía se desconoce si estas actuaciones tendrán alguna consecuencia y de momento solo se sabe que la cadena pasa por su momento más complejo.

Belén Esteban deja el programa abruptamente

En la última emisión, Esteban ha salido de 'Sálvame'. Todo ha sucedido mientras se encontraba comentando la separación de Yulen Pereira y Anabel Pantoja. De repente, la colaboradora ha comenzado a sentirse mal y ha llamado al equipo tras las cámaras para que la asistiera: "Me ha pitado el aparato del azúcar, ¿me podéis traer un sobre de azúcar, por favor?

Mientras seguía comentando la ruptura de Anabel y recomendándole que "mejor sola que mal acompañada" la 'princesa del pueblo' ha tratado de calmar a sus compañeros y a la audiencia: "No, es la bomba que me pita. No hay problema, solo que me está pitando la bomba porque me está bajando el azúcar".

Pero, aunque parecía que todo estaba controlado, la expareja de Jesulín de Ubrique ha salido corriendo abruptamente del plató. A lo largo de la emisión, no se han dado más detalles sobre su estado de salud, por lo que se ha deducido que ha salido para seguir controlando su situación y que se encuentra perfectamente.