Algo más de tres meses han pasado desde la final de la última edición de 'MasterChef Celebrity'. Una gala que estuvo marcada por la victoria de Lorena Castell, pero también por la polémica de Patricia Conde.

La actriz mostró una actitud extraña en la última prueba antes del duelo final, y decidió "inmolarse" y dejar de competir por la victoria. Posteriormente, Conde explicó en su Instagram que había cosas que no se habían mostrado en la televisión, señalando a la productora, e incluso a la directora. Ahora, la CEO de Shine Iberia se pronuncia sobre la polémica y explica que no existe mentira en 'MasterChef'.

"Lo de Patricia ha sido no entender el programa. Hay gente que no debería concursar si no sabe perder. Es una regla básica", decía la empresaria en una entrevista para El Mundo en la que recordó la situación "muy desagradable" que se generó en redesa raíz de esta polémica.

"Hay amigos a los que les ofrecemos participar en el 'Celebrity' y lo rechazan porque tienen muy mal perder. Si no llevas bien las críticas, no te metas en un talent porque aquí las vas a recibir. Es imposible que no te saquen tus defectos. Igual tú estás empalmadísima con la tarta que has hecho, pero compárala con la que hacen los otros... y pues no. No entender esto y que el 'Celebrity' es para disfrutarlo, gozarlo y divertirse es equivocarse completamente", comentaba Rey.

Uno de los momentos más comentados de la polémica fue cuando a la presentadora se le apagó el horno en la primera prueba de aquella final. Los jueces comentaban que había sido ella con la pierna, pero el fabricante salió al paso en redes descartando esta posibilidad.

"Cuando vienen aquí, todos piensan que hay partes que son mentira. Y cuando empieza, ven el reloj, los cocinados y las valoraciones, se dan cuenta de que todo es verdad", defendía Macarena a la vez que argumentaba que el objetivo del programa es cambiarles la vida. "Esto que vivimos aquí es una realidad que traspasa la pantalla".