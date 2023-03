Belén Esteban seguirá vinculada profesionalmente a La fábrica de la tele. La colaboradora ha renovado su contrato de larga duración con la productora de 'Sálvame', programa de Telecinco al que llegó el mes de mayo del año 2009 y del que se ha convertido en uno de sus rostros más icónicos y querido.

"Estoy muy contenta. 'Sálvame' es el programa de mi vida y estoy en la productora que quiero estar", ha explicado Belén Esteban en el comunicado enviado por La fábrica de la tele a los medios para comunicar esta noticia.

"Llevo 13 años en La Fábrica de la Tele y espero jubilarme con ellos. La Fábrica de la Tele es mi casa. Me siento libre de decir lo que quiera y ellos me dan todas las posibilidades para expresarme como soy. Y eso se agradece mucho ahora mismo. Ojalá sean otros 30 años más y me pueda jubilar con La Fábrica de la Tele y en Mediaset", afirma la tertuliana