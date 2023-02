Noviembre de 2022. Esa fue la última vez que vimos a Jorge Pérez en televisión. El colaborador de 'Fiesta' decidía retirarse del ruido mediático que había provocado su affaire con Alba Carrillo durante la fiesta de Navidad de Unicron.

Ahora, más de dos meses, después, el exconcursante de 'Supervivientes' regresa a Telecinco, esta vez a 'Déjate Querer', donde hablará con Paz Padilla el próximo sábado 18 de febrero de cómo ha vivido todo el escándalo que formaron aquellas imágenes entre él y Carrillo.

En 'Sálvame' no tardaron en tratar el tema del regreso de Pérez a las pantallas, algo que indignó a Marta López, que no dudó en cargar contra su ex amigo. "Es un cobarde no se atreve a sentarse con nosotras delante, con la gente que le va a decir las verdades", explicaba visiblemente enfadada.

Con todo esto, habrá que esperar al próximo sábado para conocer la versión de Jorge Pérez de todo lo que ha sucedido durante estos meses. Lo que parece seguro es que, el culebrón Jorge - Alba no ha terminado.