Eduardo Navarrete visitó este miércoles por primera vez el plató de 'El hormiguero'. El diseñador, que saltó a la fama por su participación en 'Maestros de la costura', habló sobre sus proyectos profesionales y también sobre aspectos más personales de su vida. En concreto, Pablo Motos se interesó por la cantidad de operaciones estéticas a las que se ha sometido.

Después de exponer algunos de los retoques faciales que se ha hecho, el invitado se quitó la camisa para mostrar su torso: "Esto es lo más caro que tengo en mi armario". "Esto es comprado. A mí me han puesto la barriga en el culo", explicó Navarrete: "Yo tenía el cuerpo de mi padre, era genética pura. Yo tenía pechito, barriguita y no tenía culo".

"Ahora resulta que te quitan la grasa, te la pasan por una licuadora o un centrifugado, no sé qué le hacen a aquello, y te lo ponen en otro sitio con pinchacitos", continuó relatando en el programa de Antena 3, mostrándose muy satisfecho por el resultado: "Me hice la cara interna de los muslos y todo, de rodillas hasta aquí (señalándose el cuello). Le dije (al cirujano) que sacara todo".

Sin tapujos, Eduardo Navarrete nos enseña todas las cirugías que se ha hecho #NavarreteEH pic.twitter.com/cnlvidMbtK — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 8 de febrero de 2023

Además, Navarrete lanzó un peligroso mensaje que provocó las críticas de los espectadores: "Tenía mis complejos, intenté ir al gimnasio y fui a un terapeuta, pero nada. Esto es lo mejor que he hecho". "Técnicamente, cuando te hacen una liposucción, te quitan la célula que genera la grasa", afirmó antes de hacer otro polémico comentario: "No me hagáis planos tan cerrados, que nunca se está suficientemente delgada". "No estoy buena de aquí. Lo que me tengo que cambiar es el cerebro", admitió señalándose la cabeza.

#NavarreteEH hace tiempo que no suelo ver el hormiguero, pero, al ponerlo hoy, escucho de Eduardo Navarrete: "nunca se está lo suficientemente delgada" entre risas y bromas.

Sí, lo dirá de coña, con jajas y todo, pero no creo que sea un mensaje para dar en televisión. — Ayechu (@ayetxu) 8 de febrero de 2023

Yo, como Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, sólo voy a decir una cosa, para todos esos chicos y chicas que han visto hoy el programa: para conseguir un FÍSICO SANO y SALUDABLE, la ÚNICA manera es el ejercicio físico y la buena alimentación. #NavarreteEH — Jesús Ms 🧀 (@JesusMs_97) 8 de febrero de 2023

Qué vergüenza el mensaje que se está dando para la gente joven que lo ve. "Nunca se está lo suficiente delgada". Normalizando las cirugías y desprestigiando a comer bien, sano, deporte y cuidar nuestra salud mental @El_Hormiguero #NavarreteEH — marticaldeana (@floryaldeana) 8 de febrero de 2023

#NavarreteEH que pena que no se pueda operar el cerebro.

Es lamentable el mensaje que se está mandando, normalizando que hay que pasar por quirófano para estar bien y dando a entender que una dieta equilibrada, el gimnasio o el deporte no sirve de nada.

Menudo tóxico. — + Betis (@masBetis_) 8 de febrero de 2023